SDH pričakuje, da bo skupščina Luke Koper v hotelu Bernardin

Zaostrovanje med Luko Koper in državo

16. junij 2017 ob 20:52

Koper - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Slovenski državni holding (SDH) od uprave Luke pričakuje, da bo spremenila lokacijo skupščine delničarjev in jo iz Škocjanskega zatoka preselila v hotel Bernardin.

Nemalo presenečenja je vzbudilo pismo SDH-ja, ki dokazuje, kako zaostreni so odnosi med Luko in državo. Uprava Luke naj do ponedeljka javno objavi spremembo lokacije, zahtevata predsednica uprave SDH-ja Lidija Glavina in njena namestnica Nada Drobne Popovič. Lokacija je namreč nedopustna, meni vodstvo SDH-ja, ker ni v skladu s predpisi naravnega rezervata, na skupščini pa ne bodo predstavljali Škocjanskega zatoka.

Da bi se izognili preklicu skupščine, ali jo v zadnjem hipu celo onemogočili, od uprave Luke pričakujejo, da jo preseli v Hotel Bernardin. SDH je očitno šele po dobrih treh tednih, odkar je bila sklicana skupščina, ugotovil, da mu lokacija ne ustreza in jo želi preseliti v Bernardin, kjer je prokurist prijatelj predsednice SDH-ja Glavine.

V prostorih Škocjanskega zatoka sicer organizirajo različne dogodke, kar uredba tudi omogoča. To je potrdilo tudi vodstvo Škocjanskega zatoka, ki nam je pisno zagotovilo, da ne kršijo nobenega predpisa. Prav nekaj dni pred skupščino, ta bo 30. junija, Luka tam organizira javno predstavitev svojih naložb.

Navedbe SDH-ja, da lokacija za skupščino ni v skladu s predpisi, enostavno ne drži. Da uprava niti ne more objaviti nove lokacije, ker bi s tem kršila zakon, nam je potrdila tudi pravnica, ki ima izkušnje z vodenjem skupščin.

G. K., Nataša Ugrin Tomšič, Radio Slovenija