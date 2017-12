Vse, kar je povezano s konjerejo in konjeništvom v Lipici, je javna služba

Novi predlog zakona o Kobilarni Lipica

14. december 2017 ob 09:57,

zadnji poseg: 14. december 2017 ob 10:02

"Kobilarna Lipica je bila, je in bo v državni lasti," je glede pomislekov o privatizaciji Lipice z novim zakonom o Kobilarni Lipica dejala državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar.

Vlada je v najnovejšem predlogu zakona o Kobilarni Lipica, ki ga je potrdila oktobra, predvidela organizacijo v holding z dvema odvisnima družbama. Štravs Podlogarjeva je pojasnila, da so se tako odločili zaradi popolnoma različnih zakonitosti, ki veljajo pri upravljanju turistično-trženjskega dela in konjeniškega dela.

"Lipica v delu, ki se tiče trženjske dejavnosti, težko uspešno posluje in konkurira kot javni zavod. Na drugi strani pa je javna služba, vse, kar je povezano s konjerejo in konjeništvom, izjemno pomemben del Lipice, za ta del pa se pridobijo tudi javna sredstva," je dejal Štravs Podlogarjeva.

Tako sta po eni strani za oba dela nujna skupna vizija in oblikovanje skupnega produkta, na drugi strani pa se je treba izogniti kakršnemu koli pretakanju denarja, je menila državna sekretarka, ki je tudi priznala, da je bilo v preteklosti že veliko "takšnih in drugačnih poskusov" upravljanja Kobilarne Lipica, tudi v dveh ločenih družbah.

"Na koncu pa so vedno pomembni ljudje in vizija, kako na pravi način izpeljati to, kar si za Lipico želimo, to je zaščititi izjemni kulturni in naravni spomenik Krasa, Lipice in lipicancev, na drugi strani pa trženjskemu delu - hotelom, golf igrišču in igralnici - dati priložnost, da se razvijajo naprej," je poudarila.

Glede dialoga s civilno iniciativo in lokalno skupnostjo je poudarila, da je precej usklajevanja že bilo, da je pa očitno "na obeh straneh" še prostor za izboljšave. Lokalna skupnost je po njenih besedah izjemnega pomena za razvoj Lipice kot turistične točke, zato so se pripravljeni s prebivalci še naprej pogovarjati in razjasnjevati nejasnosti, je zagotovila Štravs Podlogarjeva.

Glede nedavnih kritik na račun francoskega trenerja Benjamina Aillauda pa je Štravs Podlogarjeva spomnila, da so bili tuji strokovnjaki vedno v Lipici. V preteklosti so bili to Avstrijci, strokovnjaki dunajske jahalne šole, zdaj je to Francoz. Pomembna dela razvoja Lipice sta posodabljanje programa ob skrbi za stroko in vzpostavitev klubske dejavnosti. "Kjer želimo, da se šport razvija, moramo imeti mlade ljudi," je še dodala.

