Kraševci proti holdingu oziroma privatizaciji kobilarne

Na ministrstvu za gospodarstvo so nas izigrali, pravijo

9. december 2017 ob 09:47

Lipica - MMC RTV SLO, Radio Koper

Civilna iniciativa za Lipico meni, da je vladni predlog novega zakona o Kobilarni Lipica nesprejemljiv in da ne bo prinesel učinkovitega upravljanja.

Po mesecu in pol, od kar je vlada dala soglasje na nov predlog zakona o Kobilarni Lipica, so se oglasili tudi Kraševci. Povezani v Civilno iniciativo za Lipico so sporočili, da je holding, v katerega naj bi se reorganizirala naša edina državna kobilarna, za Lipico nesprejemljiv. Prepričani so, da ne bo prinesel ne enotnosti ne učinkovitega upravljanja. Predlog zakona je dogovor štirih ministrstev, lokalna skupnost pri njegovem nastajanju pa ni sodelovala. Zato bodo naredili vse, da poslanci zakona ne bi potrdili.

Holding, ki ustanovi dve hčerinski družbi, zopet pomeni dva direktorja, lahko pa tudi poskus privatizacije kulturnega spomenika, pravijo na Krasu. Član lipiškega sveta iz Sežane Marijan Suša: "Ne moremo ločevati turističnega dela od upravljanja s konji, kajti eno in drugo ustvarja dohodek. Država sedaj plačuje polovico vseh stroškov, ki v Lipici nastajajo."

Delitev se v preteklosti ni obnesla, Lipica Turizem je pristala v stečaju; nasprotno pa je Lipica kot enovita družba že poslovala uspešno. Predsednik Civilne iniciative za Lipico Stanislav Renčelj: "Evidence so možne in zaradi tega ni treba ustvarjati nekih nadgradenj, iz katerih ne vidimo enotnosti in učinkovitega upravljanja Lipice navznoter in predvsem navzven."

Na ministrstvu za gospodarstvo so nas izigrali, pravijo Kraševci, lokalna skupnost ni sodelovala pri nastanjanju predloga. Še več, ostala naj bi celo brez svojega predstavnika v organih holdinga. In ne samo to - Lipica znova ostaja brez dolgoročne vizije razvoja. Zato so v civilni iniciativi kritični tudi do nove predstave, ki so jo v Lipici premierno odigrali v nedeljo. Iztok Humar: "To, kar se dogaja zdaj, gre v drugo smer. Mislim, da gre za kičasto stvar, kjer je vse predvsem bolj podobno cirkusu kot Lipici. V filharmonijo ne moremo pripeljat ringelšpila."

Nesprejemljivo je, da z najemanjem tujih trenerjev, ki pripeljejo v predstavo tudi svoje konje, pravijo Kraševci, vodstvo kobilarne izničuje pomen lipiške klasične šole jahanja.

Irena Cunja, Radio Koper