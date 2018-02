Z nekaj kliki do 60 evrov prihranka pri dohodnini

Koristno igranje s kalkulatorjem finančne uprave

4. februar 2018 ob 14:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vsaka družina z dvema otrokoma ima enako olajšavo? Ne drži povsem. Nekaj preračunavanja vam prinese precej davčne optimizacije.

Na prvi pogled se sliši neverjetno, vendar lahko resnično z nekaj kliki izboljšate svojo napoved. Konkretno: starša s primerljivimi prihodki bosta plačala manj dohodnine, če vsak od njiju prijavi oba otroka kot vzdrževanega člana za polovico leta, namesto da bi vsak svojega za celo leto. Razlog je sicer popolnoma birokratski.

Višja olajšava za drugega družinskega člana

Mesečna olajšava za drugega družinskega člana (220,77 evra) je za skoraj 20 evrov višja od tiste za prvega. Kar pomeni, da uveljavljanje dveh otrok za pol leta prinese višjo olajšavo kot uveljavljanje vsakega pri svojem staršu za celo leto. Kaj konkretno to pomeni za vašo napoved, lahko preverite na tej povezavi testnega izračuna. Osebnih podatkov vam ni treba izpolnjevati, preračuni ostanejo anonimni.

FURS ponuja svoj kalkulator

Druga situacija, vredna časa z davčnim kalkulatorjem, je primer, ko otroci delajo prek študentskega servisa. Če jih kdo pri letni odmeri dohodnine uveljavlja kot vzdrževane družinske člane, se jim ne prizna splošna olajšava. Prav za te primere je za pravilen testni izračun pomembno, da se pravilno vpišejo podatki o tem, če jih drug zavezanec uveljavlja kot vzdrževane člane in za kakšno obdobje.

Davčni roki se iztekajo ...

Optimalen preračun lahko oddate kot vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za preteklo leto po pošti do 5. februarja. Ker je bila finančna uprava lani zasuta z 220 tisoč tovrstnimi papirnatimi obrazci, ki so jih uradniki pretipkavali, so elektronsko oddajo tega obrazca poenostavili. Vlogo je mogoče oddati elektronsko prek sistema eDavki brez certifikata, ki je bil potreben do letošnjega leta. V tem primeru je čas za oddajo še 15 dni daljši. Nekaj klikov in preračunavanja vam lahko z optimizirano prijavo vzdrževanih družinskih članov prinese precej nižje plačilo dohodnine.

Jure Brankovič, TV Slovenija