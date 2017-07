Z višjim bruto domačim proizvodom se je v Sloveniji povišal tudi optimizem

Gospodarski minister poudarja, da imajo naša podjetja konkurenčne proizvode

29. julij 2017 ob 16:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Konec avgusta bo znan podatek o gospodarski dejavnosti v prvem polletju. Sprotni kazalci že zdaj potrjujejo nadaljevanje pozitivnih smernic iz prvega četrtletja. V prvih treh mesecih se je bruto domači proizvod povečal za 5,3 odstotka, zato pričakovanje, da bo letos gospodarska rast dosegla približno štiri odstotke, ni več redkost.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek pravi, da z veseljem spremlja dogajanje v gospodarstvu: "Naše gospodarstvo uspešno proizvaja in večino svojih proizvodov tudi izvaža," Kar pomeni,da imajo podjetja konkurenčne proizvode.

Izvoz se je letos povečal za deset odstotkov, industrija za sedem, gradbeništvo je zopet na zeleni veji, povečujejo se tudi indeksi v turizmu, prometu, trgovini. Optimizma je obilo meni tudi glavni analitik na gospodarski zbornic, Bojan Ivanc. "Smo na najvišjem gospodarskem nivoju po leti 2008. Brezposelnost v Sloveniji je okoli sedem odstotkov, kar je že relativno blizu naravne stopnje brezposelnosti."

Imamo podjetja s potencialom in vsebino

Minister Počivalšek prav tako poudarja ,da so podjetja že ujela pred krizno raven , toda s pomembno razliko: "Za razliko od leta 2008 imamo sedaj zdrava podjetja, ki niso zadolžena. Imamo podjetja s potencialom in vsebino."

Dokler bodo obrestne mere nizke in bodo prevladovala pozitivna pričakovanj, ni bojazni za zasuk, dodaja Ivanc. "Katero tveganje je tisto, ki bo to rast v Sloveniji in svetu prekinilo trenutno še nevemo, si pa lahko mislimo katera ta tveganja so."

Običajno, pa je tako,da splet različnih okoliščin vpliva na zasuk, zdaj smo priča pozitivnemu.

Zdenka Bakalar, Radio Slovenija