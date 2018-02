Za Gorenje naj bi se zanimal kitajski Haier

Kdo bo kupil velenjsko družbo

2. februar 2018 ob 09:55

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Podjetja, ki so izkazala zanimanje za partnerstvo s skupino Gorenje, lahko do 7. marca oddajo nezavezujoče ponudbe. Gorenje jih bo nato povabilo k skrbnemu pregledu, eden naj bi že potekal.

Kot je na spletni strani Ljubljanske borze objavilo Gorenje, je družba Rothschild & Co. v imenu Gorenja decembra stopila v stik s številnimi mednarodnimi skupinami, dejavnimi na področju gospodinjskih aparatov in z njimi povezanih panog, in preverila njihov interes za strateško partnerstvo s skupino Gorenje, ki bi lahko vodilo tudi v udeležbo v Gorenjevi lastniški strukturi.

V drugi polovici januarja so nato zainteresiranim poslali informacijska gradiva in postopkovno pismo, ki opredeljuje pravila in časovni okvir, v skladu s katerim lahko potencialni partnerji do 7. marca oddajo nezavezujoče ponudbe za partnerstvo.

V Gorenju bodo po proučitvi nezavezujočih ponudb določene potencialne vlagatelje povabili k izvedbi skrbnega pregleda.

V drugi fazi bodo nato potencialni partnerji prejeli dodatne informacije, prav tako pa jim bodo omogočeni dostop do virtualne podatkovne sobe s podatki o skupini Gorenje, obisk izbranih lokacij skupine ter sestanki z vodstvom Gorenja, so sporočili iz družbe.

Pričakujejo sicer, da se bodo nekateri potencialni partnerji tudi neposredno obrnili na večje delničarje za pogovore o pogojih potencialnega strateškega partnerstva, so sporočili iz družbe in napovedali, da bodo naslednjo informacijo o postopku objavili do 15. marca.

Zanimali naj bi se Kitajci

Časopis Finance medtem danes poroča, da je kitajski proizvajalec bele tehnike Haier že začel izvajati skrbni pregled Gorenja oz. zanj to

izvaja ena izmed svetovalnih družb PwC. Predstavniki Haierja naj bi se tako že sprehajali po Gorenjevi tovarni v Valjevu v Srbiji.

Haier je eden največjih proizvajalcev bele tehnike in gospodinjskih aparatov na svetu, prihodke pa ustvarja tudi v drugih panogah, od zabavne elektronike do nepremičninskih projektov.

Holding Haier naj bi lani ustvaril 37 milijard dolarjev prihodkov od prodaje, kar je petino več kot leta 2016. Čisti dobiček v letu 2017 pa je bil 1,2 milijarde evrov, kar je največ v zgodovini holdinga.

Med kitajskimi družbami, ki se še zanimajo za Gorenje, se omenjata še Meilling in Midea, še navajajo Finance.