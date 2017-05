Zaradi suma prirejanja razpisa ovadeni ministra in Darsovi vodilni

9. maj 2017 ob 07:54

Eden izmed potencialnih ponudnikov je zaradi suma prirejanja Darsovega razpisa za sistem videonadzora na avtocestah ovadil dva ministra in vodilne v Darsu.

V Nacionalnem preiskovalnem uradu so za časnik Dnevnik potrdili, da je ovadba vložena zaradi suma korupcije, negospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi in opustitve dolžnega ravnanja. Ovadba naj bi se sicer nanašala na sum prirejanja razpisa za vzpostavitev sistema videonadzora na avtocestah, v okviru katerega bi na avtocestnem omrežju namestili 80 kamer.

Potencialni ponudnik je ovadil ministra infrastrukturo Petra Gašperšiča, ministrico za finance Matejo Vraničar Erman in vodilne v Darsu - predsednika uprave Tomaža Vidica, nadzornico Tatjano Colnar, svetovalca uprave Bojana Banfija in generalnega direktorja družbe DRI Jurija Kača, še poroča Dnevnik.

Rok, do katerega so morali zainteresirani ponudniki poslati ponudbe, se je iztekel v ponedeljek, toda posamezna zainteresirana podjetja so že med razpisom opozarjala, da so razpisni pogoji diskriminatorni in pisani za točno določenega ponudnika.

Dars naj bi po poročanju časnika pri razpisu dajal prednost finskemu podjetju Teleste oziroma njegovim zastopnikom v Sloveniji, podjetjem Tenzor, Coting in FMC. Vsi ovadeni naj bi prispevali k besedilu razpisa, ki je posledično omogočilo privilegiran položaj zastopnikom podjetja Teleste, po pisanju časnika trdi potencialni ponudnik.

