Židan: Napačna odločitev o teranu lahko vpliva na celoten sistem geografskih zaščit

Odločanje v Bruslju

23. januar 2017 ob 15:40

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Kmetijski ministri Evropske unije so na zahtevo Slovenije obravnavali vprašanje pristojnosti Evropske komisije pri dodelitvi omejene izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran. Hrvaška je sporočila, da bo vsako odločitev spoštovala.

Slovenski kmetijski minister Dejan Židan je opozoril, da Slovenija nasprotuje nameri Evropske komisije, da s takim postopkom podeli novo izjemo, ker bi s tem bistveno presegla delegirana pooblastila zakonodajalca.

Slovenija je Svet EU-ja zato pozvala, naj preuči, ali bi komisija s sprejetjem delegiranega akta, torej s terciarnim aktom, posegla v pristojnosti Sveta Evropske unije kot zakonodajalca in v suverene pravice članic, ko gre za pogajanja o pravicah, ki jih zadevajo.

Židan je v razpravi dejal, da morajo biti članice pozorne na način postopanja Evropske komisije, ker ustvarja precedens, na podlagi katerega bi lahko komisija enostransko posegala v obstoječe zaščite označb vin, in to z veljavnostjo za nazaj, piše v sporočilu za javnost kmetijskega ministra.

Slovenija po ministrovih besedah pričakuje od Evropske komisije kot varuhinje pravnega reda EU-ja, da spoštuje obstoječi pravni red, vključno s spoštovanjem obstoječih postopkov, ter da nastopa v odnosu do vsake članice "v dobri veri".

Do zdaj 53 podobnih izjem

V povezavi z argumentom komisije, da je odobrenih že 53 podobnih izjem, vključno za Slovenijo v primeru burgundca in frankinje, je Židan dejal, da tega Slovenija ne zanika, je pa pomembno izpostaviti, da pri teh izjemah nazivi za sorte niso povsem identični z imeni zaščitenih označb porekla kot v primeru terana.

Bistvena razlika pa je po ministrovih besedah zlasti v postopku pridobitve izjeme. Vseh navedenih 53 izjem je bilo sprejetih v okviru predpristopnih ali mednarodnih pogajanj, ne z uporabo delegiranega akta, kot to komisija namerava urediti v primeru terana.

Slovenija meni, da bi v skladu z obstoječimi pravili moralo biti vprašanje zaščite terana obravnavano v okviru pristopnih pogajanj, podobno kot na primer tokaj ali prošek. Židan je v razpravi še izpostavil, da Slovenija ni bila obveščena, da je zaščita terana odprto vprašanje.

Vpliv na sistem podeljevanja oznak

Poleg tega je slovenski minister danes v Bruslju predstavil značilnosti terana in ekonomske posledice, če bi bila dodeljena izjema pri označevanju v sosednji državi. Poudaril je, da je vsebinski in politični vidik predstavil zgolj zato, da bodo druge članice razumele poseben pomen terana za Slovenijo.

Na koncu pa je Židan kolege pozval k premisleku. "Želim vas pozvati, da razmislite, kako bi tak postopek lahko vplival na vaše zaščitene označbe porekla in širše na celoten sistem geografskih zaščit. Da razmislite o pristojnostih komisije, ki lahko v skladu z Lizbonsko pogodbo z delegiranimi akti ureja le nebistvene in politično manj pomembne zadeve," je sklenil.

Hrvaška bo odločitev spoštovala

Hrvaška bo v celoti spoštovala odločitev Evropske komisije o teranu, je v Bruslju dejal hrvaški kmetijski minister Tomislav Tolušić. "Mi v celoti podpiramo delegirani akt, ki ga bo sprejela komisija, ne glede na to, kakšen bo in v katero smer bo šel. Bi si pa seveda želeli, da je pozitiven za Hrvaško," je izjavil.

Stališče hrvaške vlade in proizvajalcev vina je, da imajo proizvajalci vina v Istri pravico do uporabe imena teran, saj to ni nekaj, kar uporabljajo od danes, temveč že dolga leta, uporabljali so ga že pred osamosvojitvijo Hrvaške in Slovenije, je poudaril.

Ob tem je Tolušić še spomnil na argument komisije, da obstaja v EU-ju že okoli 50 podobnih primerov. Tokratna razprava je bila po njegovih besedah zelo konstruktivna, ni bilo disonance ali prepira. Ostro slovensko nasprotovanje izjemi za Hrvaško pri uporabi imena teran je hrvaški minister komentiral zgolj z besedami, da ima Hrvaška pravico uporabljati ime teran.

Druge države

V razpravi so se po navedbah virov oglasile štiri države - Madžarska, Slovaška, Češka in Bolgarija. Te države niso podprle slovenskih stališč, temveč so pozvale k mnenju pravne službe ali k tesni vpletenosti članic v postopku, so izpostavili viri.

Kaj poreče pravna služba

Pravna služba Sveta EU-ja pa je pojasnila, da komisija v primeru izjem od pravil v povezavi z zaščiteno označbo porekla lahko sprejme delegirani akt, dokler deluje v določenih okvirih in pod določenimi pogoji, na primer v skladu z veljavno prakso. Ta komentar je bil sicer postopkovne narave, ne vsebinski, so izpostavili viri.

Evropska komisija pa je ponovila svoja stališča, da bo teran še naprej zaščiten izključno kot slovensko vino ter da deluje v skladu s pravili in prakso.

Al. Ma.