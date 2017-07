ZPS: Pri kruhu se da letno privarčevati tudi 1.000 evrov, pri elektriki okoli 100 evrov

Druga licitacija za skupinski nakup plina in elektrike

17. julij 2017 ob 16:34,

zadnji poseg: 17. julij 2017 ob 18:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zveza potrošnikov je na licitaciji za skupinski nakup plina in elektrike, prijavilo se je več kot 13.000 gospodinjstev, izbrala Gen-I. V prihodnosti pa želijo organizirati skupinske nakupe tudi za nekatere druge storitve.

"Postavljamo nov poslovni model, ker s trenutnim delom kot organizacija ne moremo preživeti. Potrošniki nas potrebujejo in so se navadili, da obstaja zveza potrošnikov. Zato razmišljamo, kako bi jim pomagali pri podobnih akcijah," je ob predstavitvi rezultatov druge licitacije za skupinski nakup elektrike in plina povedala predsednica Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) Breda Kutin, ki je tudi napovedala, da bo podobne akcije ZPS izvedel tudi na drugih področij.

Skupinski nakup elektrike in plina je ZPS sicer izvedel v sodelovanju z nizozemskim partnerjem, ki se, kot je pojasnila Kutinova, ukvarja izključno z zamenjavo dobaviteljev energije, telekomunikacij in tudi z zavarovalništvom.

Skupinski nakupi so zelo popularni

Skupinski nakupi, s katerimi skušajo potrošniki znižati ceno pri ponudnikih blaga in storitev, so postali v zadnjem desetletju zelo popularni. Na neki način mednje sodijo tudi ponudbe najrazličnejših t. i. kuponov s popusti. Menda se je ta navada po svetu razširila iz Kitajske in "ponudbe dneva" ter druge sorodne ugodnosti pri nakupih so postale eden najpomembnejših segmentov spletnega trgovanja.

Svojo priložnost s skupinskimi nakupi, večinoma energentov, pa so očitno zaslutile tudi potrošniške organizacije. Kot pravi Kutinova, so bili prvi Nizozemci, kjer so izpeljali že 21 kampanj.

Milijoni Evropejcev zamenjali dobavitelji

Po podatkih ZPS-ja je v skupinskih nakupih električne energije po Evropi sodelovalo že skoraj pet milijonov evropskih potrošnikov, več kot 1,2 milijona gospodinjstev pa je zamenjalo dobavitelja. "Skupni prihranki potrošnikov, ki so na takšen način zamenjali dobavitelja energije, so ocenjeni na 271,5 milijona evrov. Dodati pa je treba, da so tovrstne dejavnosti nekatera energetska podjetja spodbudile k prilagoditvi njihove ponudbe, zato lahko z gotovostjo trdimo, da je skupni prihranek še večji," navajajo v ZPS-ju.

Skupinski nakupi pa so za potrošniške organizacije zanimivi tudi kot finančni vir, saj od izbranega dobavitelja prejmejo provizijo za vsakega novega uporabnika, odjemalca ... V primeru slovenske licitacije za najboljšega ponudnika, kjer je bil tokrat izbran Gen-I, bo le ta za vsakega odjemalca odštel pri električni energiji 22,50 evra, pri zemeljskem plinu pa 25 evrov provizije. Kutinova ni razkrila, koliko od tega bo dobil ZPS, saj niso sami sodelovali pri organizaciji skupinskega nakupa. "Ponudniki imajo bistveno višje stroške s kampanjami, s katerimi skušajo privabiti nove odjemalce," je poudarila.

Veliko zanimanja v Sloveniji

ZPS-jev skupinski nakup je - vsaj kar se tiče podobnih akcij po Evropi - naletel na kar velik odziv. Po podatkih ZPS-ja je v prvem skupinskem nakupu sodelovalo 12.300 gospodinjstev, tokrat pa se je k skupinskemu nakupu prijavilo 13.997 gospodinjstev. V drugih po prebivalstvu precej številčnejših evropskih državah je v podobnih akcijah sodelovalo od nekaj tisoč do 100.000 gospodinjstev. Njihovi prihranki pa so bili v primerjavi s Slovenijo večkrat višji.

V Sloveniji so denimo v prvi licitaciji gospodinjstva prihranila milijon evrov. Na Češkem, kjer je bilo vključenih 22.000 gospodinjstev, pa so prihranila 6,4 milijona evrov. Tokratni povprečni letni prihranek za posamezno gospodinjstvo, kot je povedala Kutinova, je pri elektriki nekaj manj kot 103 evre, pri plinu pa nekaj več kot 108 evrov.

Koliko gospodinjstev bo sodelovalo v tokratni licitaciji zveze potrošnikov, sicer še ni jasno, saj se zainteresirani lahko še vedno priključijo. Gen-I ima namreč po pojasnilih Kutinove obveznost sprejeti najmanj 14.000 odjemalcev, pozneje pa se lahko sam odloči, ali jih bo sprejel še več.

Vsak evro šteje

"Potrošnike skušamo prepričati, da vsak evro šteje. Potrošniki premalo razmišljajo o rednih prihrankih. To smo dokazovali pri akciji primerjave cen. Ugotavljali smo, da se že pri kruhu da prihraniti več kot 1.000 evrov na leto. Pri elektriki ne moremo obljubljati tako velikih prihrankov, ker jih ni," je še dejala Kutinova in poudarila, da če bi ljudje malo razmišljali, bi ugotovili, da se da pri veliko stvareh precej prihraniti.

Gregor Cerar