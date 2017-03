Jure in Nina združujeta biševsko kmečko tradicijo in tehnologijo

Živita v slogi in ljubezni

6. marec 2017 ob 06:14

Biševo - MMC RTV SLO

Barba Jure in teta Nina na Biševu živita v slogi in ljubezni - da bi lahko vsak trenutek preživela skupaj, imata v dnevnem prostoru nameščena vsak svoj veliki televizor. Jure in Nina sta popolnoma samooskrbna: hišo, ki je znotraj sodobnotehnološko opremljena, obdaja tradicionalen biševski vrt ali 'žardin'.

Jure in Nina prebivata na najbolj zahodnem delu otoka v zaselku Nevaja, v katerem je od nekdaj ena sama hiša. Ime Nevaja ('ne valja', slovensko: 'ni dober') je dobil po zalivu, ki leži pod njim in je obdan z visokimi stenami, zato otočanom onemogoča dostop do morja.

Barba Jure je nekoč delal pri telekomunikacijskem podjetju, zato je vešč visoke tehnologije; svoj televizor posluša na slušalke, medtem ko teta Nina kuha in na svojem televizorju gleda "glasne" najljubše nadaljevanke. Enkrat mesečno pečeta kruh, zato sta kupila profesionalen mešalnik za testo – ta zdaj, kot bi trenil, umesi testo, Nina pa ga razvalja v starosvetne biševske hlebčke. Mesečno zalogo kruha nato spečeta v stari krušni peči, na biševskem dračju.

Poleg vinograda barba Jure obdeluje tudi velik vrt, ki zaradi posebnega biševskega podnebja uspeva tudi pozimi. Jure tako še januarja prideluje paradižnik, zelje, solato, blitvo, čebulo, raštiko (listnati ohrovt) in bob. Sredi meseca pobere še mladi krompir, takoj v začetku februarja pa v zemljo že zasadi novega.

Jure in Nina v svojem življenju in delu združujeta vse najboljše, kar prinašata stara biševska kmečka tradicija in sodobna visoka tehnologija. Tako uživata vse sadove otoškega raja, tehnologija pa jima omogoča, da sta nenehno v stiku z zunanjim svetom, zlasti s sinovoma in njunima družinama.

Nadina Štefančič