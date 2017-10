Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Peter Mlakar. Foto: BoBo Dodaj v

Ko je zlo podvrženo refleksiji, mu je odvzeta krona

Kolumna Studia City

16. oktober 2017 ob 21:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gospe in gospodje. To je v zadnjih časih aktualna tema, no, je večna. Ko opazujemo, kaj se dogaja po svetu in pri nas, ko gledamo vse te v nebo vpijoče krivice, to škodo, ki jo delajo drugi drugim, to trpljenje, zatiranje, nasilje nad ljudmi, in primerjamo našteto s preteklostjo, se nam vsiljuje občutek, da refleksija svetnega zla umetnosti, filozofije ali kake od znanosti v zgodovini ‒ kljub nekaterim pozitivnim premikom na planetu ‒ nima odločilnega učinka.

Slabe stvari se v realnem življenju ponavljajo in ugotovimo, da so zato napori uma, ki slika gorje sveta, večni. Hamlet je večen, enako biblične grozote ali Kafkov Proces, Markiz De Sade je večen. In se ob tem marsikomu utrne obupana misel, ja, pa naj se dobri in pametni ljudje še tako trudijo, celo tretja svetovna vojna nam trka na vrata. Vendar je to napačno razmišljanje.

Večnost zavesti o zlu, prikazovanje tega v simbolnih praksah, ni kapitulacija pred realnim slabim, marveč je že vzgib povzdignjenja nadenj, čeprav se ta v stvarnosti nenehno ponavlja. Ko je zlo podvrženo refleksiji, zaživimo v nekem drugem svetu, v katerem mu je odvzeta krona. V umni nadidentifikaciji z realnim zlom se znajde svet s svojim hudim v poziciji preseženega z nečim višjim. Z višjim duha, ki je svoboda, ta neskončnost, neuničljivost, neranljivost.

V zavesti, kamor nas postavlja samozavedajoči se duh, se dejansko zlo izkazuje, da ni Vse in nima zadnje besede, da je napram prvemu nekaj omejenega, da obstaja nekaj, kar ga niti atomska vojna ne ubije.

Peter Mlakar, Studio City

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.