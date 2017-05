Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Romana Kocjančič Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ne delajte spektakla

Kolumna Romane Kocjančič

28. maj 2017 ob 06:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ne delajte spektakla!" Tako je zapisal papež Frančišek ob svetovnem dnevu družbenega obveščanja! Ta je že 51. po vrsti.

Kaj pa sporočamo?! Poglejmo svoje zadnje zapise prek spleta, maile, bloge, ... prižgimo računalnik, radijski, televizijski sprejemnik, odprimo časopis, knjigo.

Kaj nas pritegne? V čem iščemo podporo in navdih za dan? Kaj nas navduši za čudovite stvari? Dobro ali slabo? Ali nam slabo ne spodnaša tal in srca polni s strahom, um pa s temnimi mislimi? Pušča nas prazne in nas prazni! Smo za dobro?!

Papež Frančišek, mojster sporočanja prek stika ali vsej najsodobnejših sredstev, je napisal za svetovni dan medijev poslanico z naslovom "Sporočati upanje in zaupanje v današnjem času!". Danes zaradi tehnološkega razvoja vsak od nas hitro podeli in razširi željeno novico. "Te pa so lahko lepe ali slabe", pravi papež, "resnične ali lažne". "Naš um je podoben mlinskemu kamnu, ki ga poganja voda. Toda mlinar odloča ali bo mlel pšenico ali ljuljko".

Zato opogumlja vse, ki vsak dan "meljemo" informacije, še zlati tiste, ki smo zaposleni v raznovrstnih medijih, da ponudimo dišeč in dober kruh vsem, ki se hranijo s sadovi našega poročanja. Papež priporoča konstruktivno sporočanja, ki pospešuje kulturo srečanja. Zaveda se, da ni enostavno prekiniti spirale strahu, ki smo je navajeni in ne posredovati slabih novic (npr. o polomu človeškega življenja), ki pritegnejo največ bralcev, poslušalcev ali gledalcev, ki so magnet za naš um, navlaka za naše srce! "Drama bolečine in skrivnosti zla sta z lahkoto spektakel!" Pravi tudi, da nas ne spodbuja k dezinformaciji, s katero obidemo človeško trpljenje ali pademo v naiven optimizem. Rad bi, da bi prerastli nezadovoljstvo in brezčutnost in postavili meje zlu. "Zlo ne sme imeti vloge protagonista!"

"Realnost ni enoznačna", zatrjuje! Vse je odvisno s katerega zornega kota gledamo, s kakšnimi "očali"! Upanje utemeljeno na "dobri novici" nas spodbuja, da zremo naprej, da upamo in zaupamo, da se ozremo okoli sebe in v sebe, koliko dobrega se vsak dan zgodi. Naša zgodovina ni le zgodovina vojn, izločevanja, sovraštva, nasilja in odmetavanja človeka, ki nam ne koristi! Dobro in zlo se dogajata v našem srcu! Dobro in zlo širimo iz našega srca! Za dobro in zlo se odločamo sami!

"Ne boj se, saj sem jaz s teboj!" (Iz, 43, 5), je še zapisal v podnaslov poslanice papež. To pa je namenjeno vsem, ki sporočamo na kakršenkoli način. Lažni populizem tudi nas vodi v vse večje strahove. Tudi tragična novica nas lahko odpira k dobremu, k solidarnosti! Tako jo zapišimo, pravi papež! Z velikimi koraki rušimo, z malimi koraki, z dobrim pa gradimo trdnost lepega, bogatega, svetlega in sončnega v svojem življenju in v svetu!

Medijski prostor ne ustvarjamo samo poklicni medijski delavci, ampak danes vsak izmed nas! Širim dobro, ker želim biti tudi sami deležni lepega, ali pa širimo gnev svojega srca in si sprožam nevihte najprej sam nad seboj! Naše življenje je kronika sedanjosti! Ne bojmo se dobrega dišečega kruha! Svetovni dan medijev je dan za razmislek vsakega izmed nas, kaj sporoča in kaj želi sporočiti.

Zato nas Tajništvo za komunikacijo, ki združuje vse medije Svetega sedeža, ob svetovnem dnevu spodbuja k objavi materialov ali multimedijskih vsebin, s katerimi sporočamo upanje in zaupanje v današnjem času! Pa čim več dobrega kruha!

Romana Kocjančič, TV Slovenija

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.