Dva vodika, en kisik: o vodi oziroma modrem zlatu 21. stoletja v bazenu brez vode

Prireditev na Vrhniki s projekcijo dokumentarca

9. junij 2017 ob 12:15

Vrhnika - MMC RTV SLO

Opuščeni vrhniški bazen se bo pretvoril v prizorišče prireditve Dva vodika, en kisik, ki se posveča prav tisti osnovni sestavini, ki temu bazenu manjka, to je seveda voda.

Dogajanje prireditve Dva vodika, en kisik je usmerjeno v ozaveščanje javnosti o temeljnih razvojnih vprašanjih lokalne in globalne skupnosti, zato v središče postavlja odnos do vode in mladih, ki ju organizatorji označujejo za dva temeljna gradnika prihodnosti.

Ob 21.00 bo na sporedu prireditve v opuščenem vrhniškem bazenu projekcija dokumentarnega filma Dva vodika, en kisik, ki je nastal v produkciji RTV-ja Slovenija in pri katerem si je ta vrhniški dogodek izposodil naslov. Scenarij za dokumentarec je napisala Maja D. Bahar, ki je z Markom Kočevarjem poskrbela tudi za režijo.



Mnogoterost pogledov na vodo

Dokumentarec Dva vodika, en kisik vodo obravnava iz različnih vidikov, sprašuje se na primer tudi, kako podnebne spremembe vplivajo na vodni krog in ali so aktualni begunski eksodusi res samo posledica državljanske vojne, ali moramo vzroke iskati tudi v ekstremnih vremenskih vzorcih, ki so posledica podnebnih razmer.

Film izpostavlja tudi to, da je voda hrana, česar se zavedajo multinacionalke - vodni viri so strateška surovina in modro zlato 21. stoletja. V filmu vidimo domače in tuje strokovnjake, ki so dejavni na področjih od biologije, klimatologije in arheologije ter okoljske ekonomije, pa vse do umetnostne zgodovine. Protagonist filma Dva vodika, en kisik je jamski potapljač in večkrat nagrajeni podvodni snemalec Ciril Mlinar - Cic.

Program prireditve Dva vodika, en kisik

19.00: Uvodni pozdravi

19.40: Okrogla miza Voda in predstavitev knjige Deblak s konca 2. stoletja pr. n. št. iz Ljubljanice na Vrhniki (Lučka Kajfež Bogataj, Andrej Gaspari in Mihael J. Toman)

20.40: Ogled fotografske razstave Ribe na suhem (vodi Andrej Lupinc)

21.00: Projekcija dokumentarnega filma Dva vodika, en kisik

21.50: Predstavitev predloga Lokalnega programa kulture Občine Vrhnika 2017–2027



Lani sta Mestna občina Ljubljana in Občina Vrhnika v sodelovanju z več partnerji končali tri večje projekte, ki jih povezuje voda. Ti projekti so bili Ljubljana. Zate ob praznovanju naziva zelene prestolnice Evrope 2016, VodaWater v izvedbi Muzeja in galerij mesta Ljubljane ter Ljubljanica v sklopu Programa EGP 2009–2014.

Revitalizacija in humanizacija vrhniške dediščine

Organizatorji poudarjajo, da bodo sporočila teh treh lani končanih in na vodo vezanih projektov občin Vrhnika in Ljubljana preživela zgolj ob dejavnem vključevanju in ozaveščanju mladih. Vrhnika ima veliko priložnost, da postane primer dobre prakse razvoja lokalne skupnosti pri nas. Lokalna politika bi zato morala prepoznati in tudi priznati model kulturne politike kot temelj razvoja. Iniciativa za umetniški in kulturni program bo na prireditvi predstavila predlog Lokalnega programa kulture v Občini Vrhnika za naslednjih deset let, ki je strateški dokument s ciljem revitalizacije in humanizacije dediščine tega kraja.

