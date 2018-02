Hostel Celica: Janković ne bo sklical izredne seje mestnega sveta

Ni bil izpolnjen osnovni pogoj za sklic izredne seje

23. februar 2018 ob 15:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića imajo simboli prestolnice "prioriteto tako pred nabiranjem predvolilnih točk kot tudi pred praznim politikantstvom". Tako ne bo sklical izredne seje mestnega sveta na temo hostla Celica, čeprav so v opozicijskem svetniškem klubu SDS-a za sklic zbrali zadostno število podpisov.

Z mestne občine so danes sporočili, da predlog za sklic izredne seje ne izpolnjuje formalnih pogojev in tudi ne oblikovnih zahtev gradiva, zato župan seje ne bo sklical. Ena izmed svetnic je namreč predlogu SDS-a naknadno odrekla podporo, s tem pa osnovi pogoj za sklic seje ni bil izpolnjen.

Zahtevana podpora vsaj 12 svetnikov

Kot so pojasnili na MOL-u, mora zahtevo za sklic izredne seje podpreti najmanj 12 svetnikov, kar je bilo sicer ob vložitvi zahteve izpolnjeno, a je nekaj dni pozneje ena izmed svetnic podporo torej umaknila. Zahtevo za sklic izredne seje o Celici je vložil del mestnega sveta s prvopodpisanim vodjo svetniškega kluba SDS-a Mirkom Brničem Jagrom.

V zahtevi za sklic so svetniki Jankovića pozvali, da pripravi in predstavi vsebinski koncept delovanja hostla Celice ter kulturni program in strategijo delovanja omenjenega hostla. Mestni svetniki so si prizadevali tudi, da bi župan na prihodnjo redno sejo uvrstil obravnavo osnutka dokumenta identifikacije investicijskega programa za obnovo Celice.

Problematična slabo osvetljena problematika

Spomnimo, da je ljubljanski mestni svet na januarski seji sicer upravljanje hostla prenesel na Javni zavod Ljubljanski grad, pobudniki izredne seje pa so ocenili, da "zaradi slabo osvetljene problematike in brez ustreznega gradiva niso mogli dobro presoditi stanja". Zaradi tega bi lahko nastala velika materialna, simbolna in duhovna škoda na eni od svetovno najbolj prepoznavnih slovenskih turističnih in kulturnih znamk.

Župan je v odgovoru glede tega, da ne bo sklical izredne seje mestnega sveta na temo hostla Celica, navedel še, da morajo biti v skladu s poslovnikom v zahtevi za sklic izredne seje navedeni razlogi za njen sklic, izredna seja pa se skliče, kadar ni pogojev za redno sejo. "V vaši zahtevi ni navedeno, zakaj gradiva ni moč uvrstiti na redno sejo v skladu z okvirnim letnim terminskim planom sej mestnega sveta," je še zapisal Janković.

Zaščita simbolov slovenske prestolnice?

Ob tem je župan poudaril še, da bi od predlagateljev zahteve za sklic izredne seje, med katerimi so nekateri dolgoletni mestni svetniki in svetnice, pričakoval nekaj več zaupanja v mestne politike, ko gre za zaščito simbolov slovenske prestolnice.

P. G.