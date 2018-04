Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Zgradbo v kraju Como v Lombardiji je po naročilu fašistične stranke Benita Mussolinija leta 1932 zasnoval Giuseppe Terragni. Dokončali so jo leta 1936 in takrat je zaživela kot Casa del Fascio, eden od približno 5.000 lokalnih fašističnih sedežev v Italiji. Foto: Wikipedia Commons Arhitekt Giuseppe Terragni (drugi z leve) na posnetku iz leta 1931. Foto: Wikipedia Commons Benito Mussolini je prevzel oblast leta 1922, pred koncem vojne so ga ujeli italijanski partizani in ga brez sodnega postopka ustrelili leta 1945. Foto: EPA Sorodne novice Abstraktni opomniki na fašizem, unikat držav nekdanje Jugoslavije Dodaj v

Italijanska skrajna desnica želi nekdanji fašistični sedež pretvoriti v ogromen muzej

Muzej moderne umetnosti, arhitekture in oblikovanja?

3. april 2018 ob 13:59

Como - MMC RTV SLO

Italijanska skrajno desna stranka Liga, ki je na nedavnih volitvah zmagala s skoraj 18 odstotki glasov in bi lahko bila del naslednje vladne koalicije, želi spremeniti nekdanji fašistični sedež v Comu v največji severnoitalijanski muzej moderne umetnosti, arhitekture in oblikovanja.

Ta nekoliko presenetljivi predlog je podal vodja evroskeptične in protipriseljensko usmerjene stranke Matteo Salvini, ki je v zmagovalni desni koaliciji na italijanskih parlamentarnih volitvah dobila največ glasov. Omenimo, da je leta 2013 stranka prejela le štiri odstotke glasov.

Kultura kot strateško sredstvo države

Med volilno kampanjo je bila kultura za Ligo seveda zgolj postranska stvar, saj je prevladovala evropska migracijska kriza, vendar so pa v svojem programu pod naslovom Salvini Premier tri strani namenil sekciji, imenovani "Kulturna dediščina in italijanska identiteta", ki kulturo zagovarja kot "strateško sredstvo naše države" in "panogo, ki nam lahko zagotovi primat v primerjavi s preostalim svetom".

Med predlogi se je znašla na primer ustanovitev centraliziranega oddelka za trženje, ki bi skrbel za načrtovanje kulturnega turizma skupaj z regionalnimi oblastmi in 30 osrednjimi muzeji v državi. Liga predlaga tudi spodbuditev umetnostnega trga z zniževanjem davka na dodano vrednost za nakupe umetnin in s sprostitvijo "prevelikega javnega nadzora" na trgu starin, še poroča The Art Newspaper.



Eden od 5.000 lokalnih fašističnih sedežev

Zadnja in nemara najbolj privlačna od strankarskih "srednjeročnih" kulturnih pobud Lige pa je torej: "Vzpostavitev največjega muzeja moderne umetnosti, arhitekture in oblikovanja v severni Italiji, v Palazzo Terragni in sosednjih stavbah." Zgradbo je po naročilu fašistične stranke Benita Mussolinija leta 1932 zasnoval vodilni racionalistični arhitekt Giuseppe Terragni, dokončana pa je bila štiri leta pozneje. Zaživela je kot Casa del Fascio, eden od približno 5.000 lokalnih fašističnih sedežev, zgrajenih po vsej Italiji.

Odprta za javnost in vpis na Unescov seznam?

Po koncu druge svetovne vojne je od petdesetih let minulega stoletja svoje prostore imela tam podružnica italijanske finančne policije (Guardia di Finanza), kar pomeni tudi, da je stavba zgolj omejeno dostopna za javnost. Ideja, da bi jo pretvorili v muzej, pa je prisotna že dlje časa. Mesto Como je februarja že napravilo prvi korak, ko je podpisalo sporazum z Attilio Terragnijem, arhitektovim vnukom in predsednikom Terragnijevega arhiva, da bi ta arhitekturni spomenik odprli za turistične oglede in se morda prijavili tudi za vpis na seznam Unescove svetovne dediščine.

P. G.