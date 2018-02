Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Obiskovalci Ljubljane so navdušeni nad festivalom uličnega gledališča in norčavosti Ana Desetnica. Foto: BoBo S podelitvijo priznanj v Etnografskem muzeju so v založbi In Your Pocket, ki že osmo leto zapovrstjo pripravlja izbore Best of Ljubljana, želeli prispevati k večji ozaveščenosti o kakovostnih vsebinah ljubljanskih muzejev, galerij, gledališč in kulturnih ustanov. Foto: RTV SLO Galerija DobraVaga je koncept urbane kulture, ki ga neguje Kino Šiška, prinesla v središče mesta. V manj kot dveh letih obstoja se je zavihtela med najboljše komercialne galerije v mestu. Foto: BoBo Križanke so eno najlepših prizorišč za koncerte na prostem - in najbrž ne samo v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Ljubljana v tujih očeh: kateri so najboljši kulturni kotički?

Izbor založbe In Your Pocket

9. februar 2018 ob 09:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leto 2018 se je začelo v znamenju evropskega leta kulturne dediščine in kulturni turizem bo v prihodnjih dveh letih osrednja tema slovenskega turizma. Temu primerno je založba In Your Pocket, ki je v zadnjih letih postala največja mednarodna turistična založba pri nas, tik pred slovenskim kulturnim praznikom razglasila rezultate glasovanja za najboljše kulturno mesto v naši prestolnici.

S podelitvijo priznanj v Etnografskem muzeju so v založbi In Your Pocket, ki že osmo leto zapovrstjo pripravlja izbore Best of Ljubljana, želeli prispevati k večji ozaveščenosti o kakovostnih vsebinah ljubljanskih muzejev, galerij, gledališč in kulturnih ustanov.

Več kot pet tisoč glasov za najboljše kulturne kotičke v Ljubljani so prispevali ljubitelji umetnosti, tuji obiskovalci in bralci revije In Your Pocket, nominiranih pa je bilo več kot 80 ustanov in dogodkov v skupno devetih kategorijah.

Izbor je pokazal, da se premalo zavedamo pomen kulture ter da je veliko dobrih prireditev, razstav in ustanov na lokalni ravni spregledanih. Kar bo v prihodnje potrebno spremeniti, če želi Slovenija do leta 2020 res postati prepoznavna kot destinacija za goste, ki v Slovenijo prihajajo z motivom kulture ter odkrivanja naše umetnosti, festivalov, kulinarike ter našega življenjskega sloga.

Na slovenskem trgu je In Your Pocket prisoten že sedemnajsto leto, tiskani vodiči izhajajo deseto leto zapored, v njih pa obiskovalci dobijo informacije z opisi angleško govorečih turističnih novinarjev o vsem, kar lahko popotniku ponudi posamezno mesto.

Ljubljana med "zvezdami" portala

Letno natisnejo več kot tristo tisoč izvodov vodiča, dosegljivi pa so na petsto točkah po Sloveniji. Skupaj so dosegli že več kot 1,24 milijona bralcev. Londonski Times je vodiče In Your Pocket uvrstil med deset najboljših vodičev na svetu. Prisotni so v 32 državah in več kot dvesto mestih od Švedske do Južne Afrike in od Rusije do Karibov, od Libanona do Avstralije. Ljubljana sodi med deset najbolj iskanih mest na portalu.

Končni rezultati glasovanja:

Najboljše kulturne prireditve

1. Ana Desetnica

2. LIFFe

3. MENT

3. Festival Ljubljana

Najboljše delo Plečnika

1. Narodna univerzitetna knjižnica

2. Križanke

3. Tromostovje

Najboljši muzeji

1. Hiša eksperimentov

2. Narodna galerija Slovenije

3. Slovenski etnografski muzej

Najboljše komercialne galerije

1. Ravnikar Gallery Space

2. BeArtAngel

3. Dobra Vaga

Najboljše umetniške galerije

1. Galerija Jakopič

2. Galerija Škuc

3. Mestna galerija Ljubljana

Najboljša prireditvena prizorišča (tradicionalna)

1. Poletno gledališče Križanke

2. SNG Drama Ljubljana

3. Cankarjev dom

Najboljša prireditvena prizorišča

1. Kino Šiška

2. Mladinski teater

3. Mini teater

Najboljše (nacionalne) kulturne ustanove

1. Goethe Institut

2. Francoski Inštitut

3. British Council

Najboljše kulturne znamenitosti v okolici Ljubljane

1. Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki

2. Grad Bogenšperk, Šmartno pri Litiji

3. Samostan Stična, Ivančna Gorica

Marjana Grčman