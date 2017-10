Majevski ostanki pod površjem zemlje: piramide, igrišča za igre z žogo in arkadne forme

Ivan Šprajc o novih odkritjih na Jukatanu

11. oktober 2017 ob 19:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Že nekaj let je, odkar so na polotoku Jukatan v Mehiki odkrili tri večja urbana središča Majev, zdaj pa so pod vodstvom uglednega slovenskega arheologoma Ivana Šprajca teren preiskali z letalskim laserskim skeniranjem in se na ta način dokopali do zanimivih odkritij.

Gre za večja urbana majevska središča, ki so zaradi monumentalnosti arhitekture in reliefno obdelanih kamnitih spomenikov s hieroglifskimi napisi vzbudila veliko pozornost svetovne javnosti. Vsa tri ležijo na neposeljenem območju s tropskim gozdom preraščene Calakmulske biosfere, ki do nedavnega ni imela mesta na mehiškem arheološkem zemljevidu. Šele v letih 2013 in 2014 so odkrili, da so se tam ohranile arheološke sledi, ki lahko dopolnijo naše vedenje o oddaljeni civilizaciji Majev.

Letalsko lasersko skeniranje (LiDAR) omogoča prepoznavanje arheoloških ostankov tudi pod gostim rastlinskim pokrovom, letošnja terenska preverjanja in testna izkopavanja pa so razkrila vrsto podrobnosti. Kot razlaga Šprajc, je prednost teh raziskav v tem, da arheološki ostanki niso moteni. "Običajno delamo tam, kjer je življenje potekalo naprej vse do danes in tam so arheološki ostanki uničeni ali močno poškodovani. Tu pa se po letu 1000, ko je propadla ta kultura, ni dogajalo nič, razen kolikor so bile prisotne razdiralne sile narave," je na predstavitvi rezultatov arheoloških raziskav v Atriju ZRCC SAZU povedal arheolog.



Kot pravi, so že lani pridobili podatke na tem 200 kvadratnih kilometrov velikem območje v okolici omenjenih urbanih središč. Na območju fosilizirane kulturne pokrajine, kot jo je opisal Špprajc, jih je presenetila neverjetna gostota arheoloških ostankov. Naleteli so na mnoga naselbinska jedra z dobro grajenimi stavbami, poljedelske terase, vodne rezervoarje in druge modifikacije pokrajine.

Manjše tempeljske piramide in veliko bivanjskih prostorov

Letos so pregledali severni del lidarsko posnetega območja. Osredotočili so se na izbrane točke, ki so se jim zdele najbolj reprezentativne. Če so prej hodili po mestih, so zdaj hodili po vaseh, zato so našli le manjše stavbe. Našli so tudi tempeljske piramide skromnih razsežnosti, predvsem pa veliko bivalnih objektov. Na več mestih so tudi pobrali površinski arheološki material, zlasti keramiko in nekaj kamnih artefaktov.

Pod majevskim obokom

Posebej jih je presenetilo veliko obokanih objektov, kar kaže na to, da je šlo za splošno razširjeno tehnologijo. Drugo presenečenje je bilo veliko število igrišč za igre z žogo. Kot je povedal Šprajc, so obredna igrišča za igre z žogo običajna le za večje politične centre, na območju raziskav pa jih ima tudi veliko manjših skupin, kar priča o precejšnji porazdelitvi dobrin. Prav tako so jih presenetile krožne strukture, ki so jih našli na več koncih. Najverjetneje gre za peči za žganje apna, saj so velikokrat v neposredni bližini kamnolomov.

Po Šprajčevih besedah odsevajo značilnosti arhitekture in kamnitih spomenikov povezave s sosednjimi predeli kot tudi vrsto doslej neznanih posebnosti. Teh je bilo vedno več, bolj kot so šli proti severu.

Tudi o procesih, ki so privedle do propada kulture Majev

Zdaj želijo na podlagi keramičnih vzorcev ugotoviti poselitveno dinamiko tega območja, povezanost z ostalimi predeli na območju Majev in nenazadnje kakšna je bila politična geografija območja v posameznih obdobjih. Z odkritji pa lahko prispevajo tudi k razrešitvi vprašanja glede procesov, ki so konec prvega tisočletja pripeljali do propada klasične kulture Majev.

Letošnja odprava - trajala je od marca do maja - je potekala v okviru Regionalnega projekta Chactun: raziskava arheološke pokrajine v osrednjem majevskem nižavju, ki ga financira ARRS, dodatno podporo pa je prispevalo več podjetij in zasebnih donatorjev iz ZDA, Slovenije, Avstrije in Mehike.

