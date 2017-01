Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Laurie Anderson in Lawrence Weiner si bosta razdelila 95.000 evrov, ki pospremijo lovoriko. Iz fundacije Wolf so sporočili še, da bosta oba ovenčana tudi zaradi radikalnosti njunega dela. Nagrado Wolf podeljujejo na vsakoletni ravni v štirih znanstvenih disciplinah in na področju umetnosti. Foto: EPA Fundacijo Wolf je leta 1978 ustanovil v Nemčiji rojen izumitelj, diplomat in človekoljub Ricardo Wolf. Foto: wolffund.org Sorodne novice Laurie Anderson: "Ljudem, oropanim vsega, ostanejo le še vljudnostne fraze" Laurie Anderson: Homeland Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prestižna izraelska nagrada za Laurie Anderson in Lawrencea Weinerja

Nagrada Wolf za priznana ameriška umetnika

4. januar 2017 ob 18:26

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Izrael bo ameriška umetnika Laurie Anderson in Lawrencea Weinerja ovenčal s prestižno nagrado Wolf, podelitev v Jeruzalemu je načrtovana za poletje. Imeni nagrajencev s področja umetnosti so sporočili iz fundacije Wolf, ki podeljuje to nagrado.

Na kratko povedano je za Laurie Anderson značilno združevanje različnih oblik izražanja, Lawrence Weiner pa prisega na abstraktna besedila in različne materiale, so zapisali pri fundaciji. Ameriška performerka in konceptualni umetnik si bosta tako razdelila 95.000 evrov, ki spremljajo nagrado. Iz fundacije Wolf so sporočili še, da bosta oba ovenčana tudi zaradi radikalnosti njunega dela.

Tudi gostja EPK-ja v Mariboru

69-lena Andersonova, ki živi in dela v New Yorku, je znana predvsem po multimedijskih nastopih in inovativni uporabi tehnologije, sicer pa deluje tudi kot vizualna umetnica, komponistka, pesnica, fotografinja, režiserka, elektronska umetnica, vokalistka ter instrumentalistka.

Odskočna deska za njeno inovativno glasbeno kariero je bila skladba O Superman iz leta 1980, njen skladateljski opus med drugim obsega tudi filmsko glasbo, ki sta jo v svojih filmih uporabila Wim Wenders in Jonathan Demme. Od leta 2008 je bila poročena z glasbenikom Loujem Reedom do njegove smrti v letu 2013. Reed je tudi produciral njen album Homeland iz leta 2010, temu pa je predlani sledila še izdaja albuma Heart Of A Dog. LEta 2012 je nastopila v okviru Evropske prestolnice kulture (EPK) v Mariboru.

Predstavnik ameriškega konceptualizma

Danes 74-letni Lawrence Weiner je v zgodnjih 60. letih minulega stoletja svojo pot začel s slikarstvom, nato prešel k delom procesualne umetnosti, tekstualnim delom, plakatom, umetniškim knjigam, pa tudi k tekstualnim ambientom, scenografiji in filmu ter glasbenim projektom. Njegovo delo tako večinoma sestoji iz abstraktnih tekstov, ki jih predstavlja s pomočjo materialov, kot so steklo, kamen, železo in papir.

Nagrado Wolf podeljujejo na vsakoletni ravni v štirih znanstvenih disciplinah in na področju umetnosti. Lavreati bodo prejeli skupno okoli 475.000 evrov, nagrade bo podelil izraelski predsednik Reuven Rivlin junija v Jeruzalemu, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Fundacijo Wolf je leta 1978 ustanovil v Nemčiji rojen izumitelj, diplomat in človekoljub Ricardo Wolf (1887-1981).

P. G.