Trg umetnin je proti pričakovanjem v tem letu zajela vsesplošno pozitivna naravnanost

Na dražbi najdraže prodana umetnina je spodbudna za vse

20. december 2017 ob 11:38

New York - MMC RTV SLO

Niso se le po nabito polni dvorani dražbene hiše Christie's v New Yorku, ko je sredi novembra dražiteljevo kladivo potrdilo končni znesek za delo Leonarda da Vincija Salvator Mundi (Odrešenik sveta), razlegali vzkliki navdušenja.

S to prodajo je Odrešenik postavil nov rekorder med najdraže kadar koli na dražbi prodanimi umetninami, njegov novi lastnik je dražbi zanj odštel 450,3 milijona dolarjev (približno 382,3 milijona evrov).

Je pa ta nedavni cenovni svetovni rekord povzročil tako rekoč naelektritev celotnega trga umetnin - posledice se čutijo tudi v dražbenih hišah po Evropi. In tako se je kaj hitro pozabilo na temne napovedi iz preteklega leta, med katerimi so nekatere šle celo tako daleč, da so govorile o propadu trga ali pa vsaj veliki splošni negotovosti na mednarodnem trgu umetnin.

Po rekordni newyorški dražbi so v javnost prišle tudi informacije o kupcu, ki je sprva ostal neimenovan in je Leonardovo umetnino kupil po telefonskem sodelovanju na dražbi. Slika je postala njegova po približno 20-minutnem potegovanju, v katerem se je cena zviševala tudi po 15 milijonov dolarjev. Za dotično sliko se je s končnim kupcem vred potegovalo vsaj sedem interesentov.

Svetovni mediji, med njimi tudi New York Times, so nato štiri tedne po dražbi pisali, da je sliko kupil savdski princ Bader bin Abdulah bin Mohamed bin Farhan Al Saud, pri čemer se je newyorški časnik oprl na dokumente, ki so jih videli njegovi novinarji. Vendar je novi muzej Louvre Abu Dabi kmalu zatem na Twitterju naznanil, da bo Odrešenik sveta v prihodnje na ogled pod njihovo streho, pri dražbeni hiši Christie's so nato potrdili, da je sliko kupilo ministrstvo za kulturo v Abu Dabiju.

Tudi pri glavnih tekmecih ni bilo slabo leto

Še posebej za Christie's je bilo letos res izjemno leto. Kar sedem od desetih najvišjih prihodkov od dražbe je vpisala ta newyorška dražbena hišo.

Kljub temu pa se lahko konkurenčna dražbena hiša Sotheby's pohvali, da so na njihovi dražbi prodali vsaj drugo najdražje prodano sliko tega leta. Gre za nenaslovljeno platno ameriškega umetnika Jean-Michela Basquiata (1960-1988), ki so ga prodali za 110,5 milijona dolarjev, s tem pa postavili rekord med najdraže prodanimi deli, nastalimi po letu 1980, in dosegli drugi najvišji znesek za kako na dražbi prodano sodobno delo. Maja, ko so prodali Basquiatovo umetnino, je šlo zaradi tega zneska za veliko senzacijo, po več kot 450 milijonih dolarjev za Leonardovo delo pa se ta znesek zdi skorajda skromen.

Seveda je za Sotheby's blago rečeno boleče, da je šel Odrešenik sveta uspešno pod kladivo pri konkurenci in ne pri njih, vendar se zavedajo, da je dobra prodaja pozitivna za celoten trg.

"Ameriški trg je v čudovitem stanju"

"Ameriški trg je v čudovitem stanju," je za nemško tiskovno agencijo DPA povedal svetovni predsednik dražbene hiše Christie's Jussi Pylkkanen. "Ljudje preprosto želijo videti sveže stvari, ne takih, ki so bile v zadnjih desetih letih trikrat prodane. Trg je dobro kalibriran, ima dobro energijo in je končno tudi resnično globaliziran," je še prepričan Pylkkanen.

Poln optimizma je tudi vodja evropske izpostave dražbene hiše Sotheby's, Philipp Herzog von Württemberg. Nasploh je v letu 2017 celotna dražbena dejavnost spet dobro potekala. Na novembrski Sotheby'sovi dražbi v New Yorku se je promet od prodaje impresionizma, moderne in sodobne umetnosti povečal za 12 odstotkov v primerjavi s preteklim letom. "Za leto 2018 smo povsem optimistični," pravi Württemberg.

Spremenjena struktura kupcev

"Trg je preprosto čudovito dober." Dejansko je množica kupcev vse obsežnejša, kar "zvišuje cene". Toda, radikalno se je spremenila sestava kupcev. "Še pred nekaj leti je iz Azije prihajalo nekje med 8 do 10 odstotkov kupcev, zdaj je njihov delež narasel na od 30 do 40 odstotkov." In kot napoveduje Württemberg: "Najkasneje v roku desetih let bomo videli sliko, prodano za milijardo - če bo tako edinstvena kot kak Leonardo da Vinci."

Znatna stabilizacija evropskega trga

Po mnenju Roberta Kettererja, vodje ene izmed dražbenih hiš v Münchnu, se je tudi evropski trg umetnin v primerjavi z letom 2016 "znatno stabiliziral". Manj ponudbe, vendar povečanje prometa. "Najmočnejši smo v cenovnem razredu med 50 tisoč in milijonom evrov," še pravi Ketterer.

Kljub vsem rekordnim cenam pa dražbene hiše opozarjajo na previsoka cenovna pričakovanja tistih, ki želijo prodati umetnine. "Nihanja pri posameznih umetnikih postajajo vse ekstremnejša," opomni Markus Eisenbeis, lastnik kölnske dražbene hiše Van Ham in opomni glede cen, da "hitreje poskočijo in hitreje padejo". Kupci pa se še zmeraj najbolj zanimajo za umetnine 20. in 21. stoletja, še zlasti za umetnost, ki je nastala po letu 1960. Pri premožnih kupcih so - glede na podatke agencije Knight Frank - največjega zanimanja deležne umetnine Andyja Warhola in Luciana Freuda.

V samem vrhu gre za trofeje, ne za umetnost

Za Hansa Neuendorfa, ustanovitelja spletnega "sveta umetnin", imenovanega Artnet, ni slika za 450 milijonov dolarjev nič drugega kot trofeja. "V tem kontekstu ni pomembno, ali je slika zares izvorna ali popravljena," pravi Neuendorf. "Na samem vrhu trga gre le za trofeje. Ne gre za umetnost." Trg umetnin se razrašča, vse več ljudi in držav, še posebej Kitajska, se priključuje. Obstaja ogromno število umetniških sejmov in galerij. In kot zaključi Neuendorf: "Če je danes nekdo bogat, ne more več reči, da ga umetnost ne zanima."

In ker naraščajoče število milijonarjev po svetu skorajda hlasta po sodobnih mojstrovinah, omenimo še, da se pričakuje, da bodo v tem letu umetnine prehitele vino kot najuspešnejše razkošne naložbe.

