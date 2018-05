Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Richard Wagner (1813–1883), ki se je rodil v Leipzigu, je preživel več let v Bayreuthu, kjer vsako leto poteka znameniti poletni festival; zapustil je številna pisma, partiture, zapiske in druge dokumente, ki jih hranijo v bayreuthskem arhivu ter jih bodo zdaj digitalizirali. Foto: Wikipedia Commons Richard in Cosima Wagner na posnetku, ki je nastal leta 1872 na Dunaju. Foto: Wikipedia Commons Sorodne novice Bachov arhiv začenja digitalizacijo več sto notnih rokopisov Wagnerjev muzej vrata odpira poleti Dodaj v

Ker Wagner nikoli ne gre iz mode: digitalizacija skladateljevega arhiva

Arhiv v Bayreuthu gre v korak s časom

30. maj 2018 ob 17:45

Bayreuth - MMC RTV SLO, STA

Bayreuth se ponaša z najobsežnejšo zbirko predmetov, povezanih z nemškim skladateljem Richardom Wagnerjem in njegovo družino, vendar za ogled teh ne bo več nujen obisk tega mesta v severnem delu Bavarske.

Ne le obisk Bayreutha, kdor je želel videti predmete iz arhiva, je doslej moral skozi zapleten postopek pridobivanja dovoljenja. Po novem pa bodo ti kmalu dostopni tudi na spletu.

Prva je na vrsti osebna korespondenca

Po pisanju nemške tiskovne agencije DPA želijo z digitalizacijo omogočiti, da bo gradivo prosto dostopno tako stroki kot tudi vsej zainteresirani svetovni javnosti. V arhivu, ki ima prostore v hiši Wahnfried v Bayreuthu, hranijo tudi številne dokumente, povezane z zgodovino festivala v Bayreuthu. Med prvimi so se lotili digitaliziranja pisem Wagnerja in njegove soproge Cosime.

Ko te pod okrilje vzame sam kralj ...

Richard Wagner (1813–1883), ki se je rodil v Leipzigu in v Bayreuthu, kjer vsako leto poteka znameniti poletni festival, preživel več let, je zapustil številna pisma, partiture, zapiske in druge dokumente, ki jih hranijo v omenjenem arhivu. Študiral je filozofijo in estetiko v Leipzigu in se vzporedno intenzivno ukvarjal z glasbo. Bil je kapelnik in glasbeni direktor v Magdeburgu, Königsbergu (danes Kaliningrad) in Rigi. Nekaj let je živel v Parizu, bil je tudi kapelnik v Dresdnu. Podprl je revolucijo in je moral leta 1848 zbežati v Zürich. Od leta 1864 je deloval pod okriljem bavarskega kralja Ludvika II.

Na Zelenem griču zmeraj odzvanja Wagner

V Bayreuth je prišel leta 1872 zaradi operne hiše mejne grofice Wilhelmine, ki so jo zgradili sredi 18. stoletja in je imela tedaj največji oder v Nemčiji, a se je izkazala za neprimerno, zato se je odločil postaviti lastno gledališče. V vili Wahnfried v Bayreuthu je živel devet let. V Bayreuthu oziroma gledališču na Zelenem griču že od leta 1876 izvajajo zgolj Wagnerjeva dela. Mesec dni trajajoči festival je ena najbolj zaželenih poletnih glasbenih prireditev na svetu, za vstopnice je treba čakati tudi po več let.

P. G.