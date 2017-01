Kljub "nesporazumu" minister obljublja menjavo na čelu Filharmonije

To se bo sicer zgodilo šele čez pol leta

8. januar 2017 ob 11:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Direktor Slovenske filharmonije Damjan Damjanovič je zanikal navedbe ministra za kulturo Toneta Peršaka, češ da sta se na petkovi seji komisije državnega sveta za kulturo dogovorila, da od prvega julija filharmonije ne bo več vodil on.

Kot je za časnik Delo povedal Damjanovič, sta se z ministrom domenila le o datumu objave razpisa za direktorja filharmonije, ki mu mandat poteče prihodnje leto, da pa sam ne namerava odstopiti.

Minister Peršak je za Televizijo Slovenija ob robu včerajšnje spominske slovesnosti ob obletnici zadnjega boja Pohorskega bataljona na Osankarici zatrdil, da sta se pogovarjala o zamenjavi direktorja: "On pravi, da je nekoliko drugače razumel, a tudi v petek sva še po sestanku govorila po telefonu in to potrdila. Drži, da bo razpis, in da je razpis tempiran na menjavo direktorja 1. julija."

Orkester zahteva razrešitev

Odstop Damjanoviča in in šefa dirigentov Uroša Lajovca zahteva stavkajoči orkester Slovenske filharmonije. Zahteve orkestra so se od opozorilne stavke pred mesecem dni razvijale: najprej so zahtevali odstop direktorja in prekinitev pogodbe s šefom dirigentom Urošem Lajovicem, nadalje so se pojavile zahteve po sodelovanju orkestra pri izbiri šefa dirigenta in po tretjinski zastopanosti zaposlenih v svetu zavoda, proti koncu pa se je zahteva po odstopu direktorja prelevila v razrešitev direktorja.

Minister peršak je sicer pozval k začasnemu kompromisu med vodstvom in glasbeniki "v dobrobit Slovenske filharmonije ne glede na to, kdo ima prav", da bo sezono mogoče izpeljati do konca.

A. J.