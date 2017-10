Nekoč tenor, danes bariton Placida Dominga se bo prvič v živo razlegal pri nas

Prvi koncert velikega opernega pevca na naših tleh

4. oktober 2017 ob 16:39

Rekordnih 148 opernih vlog, več kot 3800 nastopov, posnetih več kot 100 oper, arij, kompilacij in duetov ter 12 grammyjev in eden izmed Treh tenorjev – to je Placido Domingo v številkah, ki ga bo mogoče januarja prvič slišati v živo na slovenskih tleh.

Placido Domingo je sicer že pred časom napovedoval, da je dan, ko se bo poslovil od odrov, precej blizu, a se še danes zdi, da to še ne bo kmalu. V lanski sezoni je med drugim dirigiral izvedbam Romeo in Julija in Tosca na Dunaju ter Don Giovanni v New Yorku, letos pa je med drugim pel v operah Macbeth, Nabucco in La Traviata. V oktobru ima napovedanih več nastopov v losangeleški operi.

Na odru ljubljanskih Stožic bo nastopil 20. januarja, kar bo njegov premierni nastop pred slovenskim občinstvom.

Eden najbolj priznanih opernih tenoristov na svetu

Domingo se je rodil leta 1941 v Madridu, vendar je odrasel v Mehiki, kjer je sprva študiral klavir in dirigiranje, sčasoma pa se je posvetil petju. V operi je debitiral leta 1961 v Monterreyju z vlogo Alfreda v Verdijevi Traviati, širše priznanje pa mu je leta 1966 v ZDA prinesla vloga Don Rodriga v istoimenski operi Alberta Ginastere.

Obredel je odre velikih opernih hiš sveta, kot so milanska Scala, Dunajska državna opera, londonski Covent Garden, pariška opera Bastille, operi v San Franciscu in Los Angelesu in Teatro Colon v Buenos Airesu. Gostili pa so ga tudi priznani glasbeni festivali, kot sta salzburški in bayreuthski.

Recept, kako množicam približati opero

Med drugim se je preizkusil tudi kot dirigent in umetniški vodja, širšemu občinstvu pa je nemara najbolj znan kot eden od Treh tenorjev. Pod to "blagovno znamko" je v 90. letih minulega in v začetku tega stoletja skupaj z Lucianom Pavarottijem in Josejem Carrerasom nastopal na komercialno uspešnih koncertih na stadionih in v velikih dvoranah.

Užitek, izvirajč iz nižjega vokalnega razpona

Glasbenik je leta 2010 premagal raka, v zadnjih letih pa poje bariton. Tako nekdanji tenor zdaj poje v baritonu in menda uživa v svojem novem, nižjem vokalnem razponu. Svoj repertoar je od Verdija in italijanskih verističnih del (Puccini, Leoncavallo, Mascagni) razširil do francoskih oper (Bizet, Gounod, Saint-Saens, Massenet) in Wagnerja.

Skozi leta je seveda nabral tudi številne nagrade. Španska vlada ga je pred 70. rojstnim dnevom odlikovala z redom za umetnost in literaturo. Podelila mu ga je za izjemno umetniško kariero ter za prizadevanja k utrditvi španske glasbe po svetu, predvsem tradicionalne španske operete - zarzuele. Je dobitnik 12 grammyjev, štirih latino različic grammyjev, dveh emmyjev, reda francoske legije časti in številnih drugih častnih priznanj.

Cene vstopnic za koncert v Stožicah 20. januarja, ki so že v prodaji, se gibljejo vse od 49 do 250 evrov.

