Bedenje ob knjigah se širi po državi: spet je čas za Noč knjigarn

Letos v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Celju

23. junij 2017 ob 09:05

Ljubljana/Maribor/Koper/Celje - MMC RTV SLO/STA

Pred tremi leti je Društvo slovenskih založnikov akcijo Noč knjigarn organiziralo le v središču Ljubljane, predlani se je prestolnici pridružil Koper, lani Celje, letos pa še Maribor - v času od 18. ure pa do zaključka Noči knjigarn bo vsak kupec ob nakupu knjige prejel še eno brezplačno.

Sodelujoče knjigarne v središčih omenjenih mest bodo v večini odprte do 22. ure, več knjigarn bo poskrbelo tudi za program z literarnimi pogovori in predavanji ter glasbenimi, plesnimi in kulinaričnimi vsebinami.

Več lokacij v prestolnici

Knjigarne založb Sanje, Mladinska knjiga, Beletrina in Učila sodelujejo pri projektu v Ljubljani. V Konzorciju, kjer bo program potekal že od 17. ure, bo ob 20. uri na sporedu večer Literature Orienta, na katerem bo Carmen L. Oven s fotografom in popotniškim vodnikom Iztokom Bončino ter novinarko Ksenijo Horvat prepletala zgodbe največjih avtorjev Orienta in resničnih življenj ljudi s tega območja.

V knjigarni na Trubarjevi je ob 18. uri organizirano druženje s pesnico in pisateljico Tatjano Pregl Kobe, ob 20. uri pa bo ta književnica vodila pogovor z Miriam Drev in Majo Gal Štromar, naslovljen Skozi zgodbe slovenskih pesnic in pisateljic.

Na Bližnji Vzhod pa se bodo podali v Hiši sanjajočih knjig, zatopili se bodo namreč v knjige Turčije, Irana, Afganistana in premlevali misli Orhana Pamuka, Elif Shafak, Oye Baydar ter Kaderja Abdolaha. S Svetlano Slapšak in Karin Cvetko Vah se bo urednica Tjaša Koprivec pogovarjala o bližini in oddaljenosti Bližnjega Vzhoda, večer pa bo sklenila orientalska glasba.

Branje na obali in v knežjem mestu

Koprski Dom knjige bo ob 18. uri gostil pogovor z Bogomilo Kravos, ki ga bo vodila Vladka Tucovič. V Kopru pa se v Noči knjig poleg Mladinske knjige pridružujeta še DZS in Knjigarna Libris.

Celje se projektu Noč knjigarn pridružuje z dvema knjigarnama. V Mestni knjigarni bodo med drugim ob 18. uri pripravili otroško ustvarjalno urico Lep pozdrav iz knežjega mesta. Gostili bodo Ljubiteljsko gledališče Teharje in Celjski oktet. Dve uri kasneje pa bo na sporedu prireditev Beremo na ulici, v okviru katere bodo igralci, mimoidoči in knjigarnarji prebirali odlomke iz knjig iz aktualne ponudbe knjigarn. V knjigarni Antika pripravljajo literarni večer s pesnico in esejistko Meto Kušar ter s književnico in prevajalko Stanko Rupar, pesnik Ivan Dobnik pa bo vodil pogovor z njima.

Maribor, novinec pri projektu

Noči knjigarn se letos prvič pridružuje torej tudi Maribor. V knjigarni Mladinske knjige bodo pripravili literarni večer s pridihom dunajske kulinarike in pogovor z direktorico Muzeja narodne osvoboditve Maribor Aleksandro Berberih Slana. Beseda bo tekla o knjigi Nisem le napol človek, monografiji o Almi M. Karlin in pomembnih moških v njenem življenju, ki jo je napisala Jerneja Jezernik.

P. G.