Bologna po Bologni: izbor najboljše otroške literature

V Konzorciju in Knjižnici Otona Župančiča

31. maj 2017 ob 08:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pretekli mesec je potekal sejem otroških knjig v Bologni, na zadnji dan maja pa v Ljubljani ponovno organizirajo Bologno po Bologni - pregled trenutno najaktualnejših in najbolj kakovostnih, tudi nagrajenih, knjig za otroke.

54. sejem v Bologni je v to italijansko mesto letos privabil 1.200 razstavljavcev iz 75 držav, Slovenija je sodelovala z nacionalno stojnico Javne agencije za knjigo RS in stojnicami posameznih založb.

Letošnja tematika Bologne po Bologni je osredotočena na migrante, umetnost in naravo. Dogajanje je razdeljeno med dve lokaciji, in sicer v knjigarno Konzorcij, kjer do 3. junija stoji prodajna razstava, ter v Knjižnico Otona Župančiča, kjer poteka program strokovnega dneva.

Program se prične ob 10. uri z odprtjem, med drugim s programom otrok Osnovne šole Martina Krpana v znamenju tematike o migrantih. Sledi predstavitev nagrajenih in drugih knjig, za kar bo poskrbela Tilka Jamnik, predsednica Slovenske sekcije Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBBY.

Sledijo še kratke predstavitve avtorjev:

11.45: Neli Kodrič Filipić

12.00: Marjanca Ajša Vižintin

12.15: Žiga X. Gombač

12.30: Damijan Stepančič

12.45: Bojana Dimitrovski



Slovenske knjige na 54. sejmu v Bologni

Sicer sta bila letos na sejmu v Bologni za nagrado Astrid Lindgren, za katero je nominiranih 226 posameznikov iz 60 držav, s slovenske strani nominirana avtor Andrej Rozman Roza in ilustrator Peter Škerl.

Na slovenski stojnici pa so predstavljali dela nagrajencev s področja otroške in mladinske književnosti, med katerimi so bili poleg Rozmana in Škerla še Danijel Čotar, Sašo Dolenc, Nataša Konc Lorenzutti, Miroslav Košuta, Ida Mlakar, Marjana Moškrič in Peter Svetina. Med ilustratorji pa Suzi Bricelj, Zvonko Čoh, Tina Dobrajc, Maja Kastelic, Andreja Peklar, Tanja Komadina, Marjan Manček, Matej Susič, Damijan Stepančič in Igor Šinkovec.

