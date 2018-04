Britanci siti "vrivanja" Američanov med bookerjeve nagrajence

Strah pred konkurenco ali upravičen pomislek ob izgubi identitete?

2. april 2018 ob 18:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nagrada man booker je najvišje literarno priznanje, namenjeno zgolj književnosti v angleščini. A zdaj, ko je že dve leti zapored nagrajenec lovoriko odnesel v ZDA, je negodovanje piscev iz Velike Britanije in držav Commowealtha vse glasnejše.

Frustracije so narasle do te mere, da je skupina uglednih literatov - v njej so denimo tudi Margaret Atwood, Ian McEwan in Zadie Smith - izdala bojno napoved: zahtevajo, naj Fundacija Man Booker spremeni odločbo iz leta 2014, po kateri pride v poštev za bookerjevo nagrado čisto vsak roman, ki je bil originalno napisan v angleščini in je vsaj naknadno izšel tudi v Veliki Britaniji.

Literati in literarni kritiki, povezani v skupino Rathbones Folio Academy, so proti pravilniku nastopili z argumentom, češ da je razširitev nabora bookerjevo nagrado "oropala njene osrednje karakteristike" - pred letom 2014 so se zanjo namreč potegovali samo pisci iz Velike Britanije, Irske, Zimbabveja in držav Commonwealtha. Nagrada, ki obstaja že od leta 1969, je včasih pomagala predstavljati in promovirati manj znane pisce, kar se je zdaj po njihovih besedah spremenilo.

Smo samo še podskupina ameriške književnosti?

"Nagrada man booker je bila nekoč vsakoletni fokus za britansko knjiwževnost in književnost Commonwealtha, v smislu, da je pomenila razlikovalno lastnost, občutek, da se britanska literatura in literatura Commonwealtha "pogovarjata ena z drugo" - in da je to pogovor, različen od pogovorov v ameriškem leposlovju," je utemeljila pisateljica Tessa Hadley. "Zdaj pa se zdi, da nas dojemajo - in mi sami sebe dojemamo - kot podskupino ameriške književnosti, ki se izgublja na obrobju. To redčenje pisateljske skupnosti se bo na koncu odražalo tudi v samem pisanju."

Strah pred popolno ameriško hegemonijo je med komentatorji bookerjeve nagrade prisoten že od trenutka, ko so uvedli spremembo. Gotovo ni pomagalo, da so začela ameriška imena zasedati vse več mest na seznamih širših in ožjih izborov, še manj pa to, da sta zadnji dve leti zmagala Američana: Paul Beatty je leta 2016 nagrado dobil za rasno satiro The Sellout, George Saunders pa lani za roman Lincoln in the Bardo.

Predsednica lanske žirije Lola Young je oktobra na pomisleke o ameriški "kolonizaciji" odgovorila takole: "Ne gledamo na poreklo pisatelja. zanima nas samo roman in to, kar nam hoče knjiga povedati."

Podpisniki odprtega pisma, ki poziva h ukinitvi spremembe iz leta 2014, med katerimi je trideset vodilnih britanskih založnikov, so posebej izpostavili, da so bili lani med finalisti za nagrado trije Američani, dva Britanca in pakistansko-ameriški pisec. Za primerjavo: leta 2013, zadnje leto pred "vdorom" Američanov, so bili v ožjem izboru pisci iz velike Britanije, Kanade, Indije, Irske, Nove Zelandije in Zimbabveja.

Pravila niso bila prikrojena v korist Američanov

Fundacija Booker odgovarja, da pravilnika niso spremenili zato, da bi v igro spustili Američane, pač pa zato, da bi lahko v poštev prišlo več piscev, ne glede na njihovo narodnost.

Širši izbor za bookerjevo nagrado 2018 bo znan v juliju, končni dobitnik nagrade pa v oktobru. ker se ti datumi bliskovito približujejo, Britanci zaostrujejo svojo kampanjo. Eden od njihovih argumentov je tudi, da nima smisla upoštevati ameriških piscev, dokler ne bodo tudi ugledne ameriške nagrade - na primer Pulitzerjeva nagrada in National Book Award - dostopne britanskim literatom.

Mar ni edini smiselni kriterij... jezik?

Ob tem je treba povedati, da niso vsi britanski pisci v štabu krčenja kriterijev. "Zdi se, da Commonwealth ni pretirano smiseln kriterij za literarno nagrado, ki naj bi jo podeljevali za leposlovje v angleščini," je za The New York Times komentiral Sam Leith, ki je bil v žiriji leta 2015. "Angleški jezik je veliko bolj očiten kriterij." Pravi sicer, da razume, zakaj je prišlo upora, da pa je "sramotno" sklepati, da se britanski pisci ne morejo primerjati z ameriškimi. "Vsaka žirija je dovzetna za "imena" tekmovalcev - bookerja se ne izbira z zavezanimi očmi," pravi. "Ampak žirije, ki jih sestavijo, so skupine relativno resnih kritikov, ki so sposobni na knjigo gledati v skladu s kriteriji in ne glede na zasluge avtorjev."

A. J.