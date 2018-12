Houellebecq stopi v bran "enemu najboljših ameriških predsednikov", Trumpu?

Houellebecq je leta 2014 obiskal tudi Ljubljano in pred razprodano dvorano Kina Šiška med drugim povedal: "Ljudje so nehali brati moje knjige, ker že imajo neko predstavo o meni. A do neke mere to drži za vse. Po dveh ali treh romanih pisatelj ne more pričakovati, da ga bodo brali. Kritiki so se že odločili." Foto: Matej Pušnik