Kratke zgodbe Toma Hanksa, usodno povezane s pisalnimi stroji

Knjižni prvenec hollywoodskega igralca

18. oktober 2017 ob 18:18

London - MMC RTV SLO

Mnogokratno nagrajeni hollywoodski igralec Tom Hanks je svojo ljubezen do starih pisalnih strojev povzdignil na novo raven, v tem tednu je namreč objavil zbirko kratkih zgodb, naslovljeno Uncommon Type: Some Stories, ki je izšla pod streho Penguin Random House.

Tom Hanks, ki je letošnjega julija napolnil okroglih 60 let, je strastni zbiralec starih pisalnih strojev in poseduje kar okoli 270 primerkov. Kot pravi, jih uporablja na skoraj vsakodnevni ravni za pisanje pisem ali pač zgolj opomnikov zase. Neredko pa katerega od strojev kdaj tudi podari komu, ki se zanima zanje. "Nihče ne bo nikoli, nikoli, nikoli več izdelal imenitnega pisalnega stroja," je mogoče slišati njegovo izjavo v dokumentarnem filmu California Typewriter, ki je luč sveta ugledal lanskega avgusta.

Z novo tehnologijo do starinskega videza

Leto pred tem je Hanks svojo naklonjenost pisalnim strojem, ki po njegovih besedah "na papirju puščajo trajne sledi domišljije", izkazal z razvojem aplikacije Hanx Writer. Ta digitalni generaciji omogoča ustvarjanje zapisov, ki so videti, kot da so natipkani na teh predhodnikih računalnikov, in je v trgovini iTunes postala precejšnja prodajna uspešnica.

Priseljenec, kegljač, ekscentrični miljarder ...

Javnemu izkazovanju naklonjenosti pisalnim strojem sledi tudi Hanksova prva knjižna izdaja Uncommon Type: Some Stories, ki prinaša 17 kratkih zgodb. Ena izmed njih govori o priseljencu, ki je prispel v New York, ena o kegljaču, ki se prebije do slave, ena pa o ekscentričnem milijarderju. In vsaka od teh zgodb na tak ali drugačen način vključuje drug pisalni stroj, poroča Deutsche Welle.

Na podlagi motivov pisalnih strojev se Hanks uspešno loti tematike in realističnega prikaza družinskih razdorov, manj uspešen pa je pri potovanju v prihodnost v steampunkovski maniri, meni Telegraphova literarna kritičarka Helen Brown. Njegovi junaki so - tako kot pisalni stroji, na katerih jim Hanks vdahne dušo - idiosinkratični, ločeni od večinske družbene struje.

Igralec se je pisanja lotil pred dvema letoma, med snemanjem filmov v New Yorku, Budimpešti, Berlinu in Atlanti. "Pisanju sem se posvečal v hotelskih sobah med novinarskimi termini, nadalje sem pisal počitnicah, pisal sem na letalih, doma in v pisarni. V primerih, da sem dejansko lahko imel nek ustaljen urnik in se ga držal, sem pisal ob dopoldnevih med deveto in eno," razloži svoj način ustvarjanja Hanks.

Prva objava pred tremi leti

Leta 2014 je ena izmed Hanksovih kratkih zgodb doživela objavo v New Yorkerju, kjer so kariero začenjali mnogi veliki avtorji. V pripovedi Alan Bean Plus Four beseda teče o štirih prijateljih, ki se v lastni režiji odpravijo na Luno. Poleg New Yorkerja sta pred časom njegovo pisanje objavila tudi New York Times in Vanity Fair.

Po mnenju nekaterih Hanksovo igralsko kariero zaznamuje njegovo "prepričevanje" filmskega občinstva, da je navaden povprečnež, ki je pristal v neki nenavadni situaciji. Njegov pisateljski podvig pa gre v obratni smeri, saj razodeva njegov inovativni um, ki se skriva za videzom povsem vsakdanjega posameznika, meni Helen Brown.

Že v preteklosti se je Hanks udejstvoval tudi izven igralskih voda - kot producent, scenarist in režiser, večkrat pa je tudi posodil svoj glas animiranim likom. Sicer pa je nemara najbolj znan po vlogah v filmih Forrest Gump, Philadelphia, Apollo 13, Reševanje vojaka Ryana, Brodolom ter v zadnjih letih še v filmih Da Vincijeva šifra in Inferno.

Gost literarnega festivala v Londonu

Tom Hanks je tudi gost letošnjega festivala literature v Londonu, kjer bo bral iz svoje knjige. "Veseli me, da bom predstavil svojo prvo zbirko kratkih zgodb na londonskem festivalu literature in veselim se branja delov iz knjige občinstvu v koncertni dvorani Royal Festival Hall. V čast mi je, da postanem del festivala, na katerem se predstavljajo velika današnja literarna imena, in to v Londonu, mestu, ki me navdihuje s svojo bogato zgodovino pripovedovanja zgodb," navajajo Hanksa na strani festivala. V Londonu bo gostoval na zadnji dan literarnega festivala, ki se zaključi s 1. novembrom.

P. G.