Navihani Asterix, ki vedno prelisiči Rimljane, se vrača z dirko po Italiji

20. oktober 2017 ob 13:21

Paris - MMC RTV SLO, Reuters

Majhni neukrotljivi Galec Asterix, ki s pomočjo čudežnega napoja vedno prelisiči in premaga Rimljane, se vrača v 37. stripovski avanturi, v kateri bo čez Italijo dirkal na bojnem vozu.

Brkati stripovski junak bralce s svojimi podvigi v družbi okroglega prijatelja Obelixa navdušuje že od leta 1959, ko je hitro postal svetovna uspešnica, saj je bilo do danes prodanih že več kot 370 milijonov stripov. Asterixa so prevedli v več kot 100 jezikov, strip pa je navdihnil tudi številne filme in risanke, tako da je postal svetovno prepoznaven fenomen.

Najnovejša edicija stripa Asterix et la Transitalique (Asterix in dirka po Italiji) se dogaja v antični Italiji, kjer se ne bo odvil klasičen spopad z Julijem Cezarjem, pač pa bo stripovski junak srečal pleme Italcev, ki se, prav tako kot Galci, tepejo z Rimljani za neodvisnost.

Originalni stripi, ki jih je napisal Rene Goscinny, ilustriral pa Albert Uderzo, so v 60., 70. in 80. letih 20. stoletja dosegli kultni status in nabrali neštete oboževalce. Po smrti Goscinnyja je tudi pisanje stripa prevzel Uderzo, vse dokler se ni leta 2009 upokojil. Zadnje tri izdaje, ki se izredno dosledno držijo izvirnega formata, pa je napisal Jean-Yves Ferri in narisal Didier Conrad.

"Antični rally po Italiji"

"V mislih sva imela Italijo, nato pa sem dobil idejo o dirki z bojnim vozom, kot kakšen antični rally, potovanje po italijanskem polotoku od mesta do mesta," je pojasnil Ferri, medtem ko sta s Conradom predstavljala najnovejšo edicijo stripa.

Glede na tradicijo se v vsakem stripu pojavi nov negativnež, tokrat bo to skrivnostni zamaskirani udeleženec dirk z vozovi Coronavirus, ki ga na poti do zmage ni sram uporabiti najpodlejše trike.

Čeprav upokojeni Uderzo pri nastajanju novih stripov sodeluje kot nadzornik, po Ferrijevih besedah ni zahteval prav nobenega popravka v stripu. "Želel si je ekipe, ki bo znala nadaljevati tradicijo in zaupal je nama. Zelo naju podpira in ni preveč kritičen," je nadaljeval in dodal, da je bil edini popravek to, da so morali dati piko na i v besedici italique. "Ob odločnem protestu sva pristala na to," se je pošalil.

Pri mlajši generaciji so za popularnost Asterixa poskrbeli predvsem filmi in risanke, ki so bili izjemno uspešni, to pa se odraža tudi v nakladi, saj načrtujejo kar pet milijonov izvodov v prvem tisku novega stripa.

