Federico García Lorca spada med pomembnejše španske pesnike in dramatike 20. stoletja, deloval pa je tudi kot slikar, glasbenik in skladatelj. Foto: AP Lorca je napisal zgolj prvo dejanje dela, ki je bilo doslej znano kot komedija brez naslova. Foto: EPA

Sanje o življenju ali Lorcova drama dobi svoj zaključek

Lorca je dokončal zgolj prvo dejanje

29. december 2016 ob 11:08

Madrid - MMC RTV SLO/STA

Po zaslugi španskega dramatika in pesnika Alberta Conejera je osemdeset let po smrti Federica Garcie Lorce zaključek dobila njegova nikoli dokončana komedija brez naslova. Dodal mu je dve dejanji, ki bodo skupaj z izvirnim zapisom enega največjih literatov 20. stoletja izšli prihodnje leto, na odru pa prvič zaživeli 2018.

Misel, da bi dokončal Lorcovo delo, je Conejera preganjala že leta. Sam sicer tega ne razume kot "dokončanje" dela velikega španskega pesnika in dramatika, pač pa kot vzpostavljanje dialoga z Lorcovim načinom izraza, ki se mu je trudil zvesto slediti. Pravzaprav je ustvaril novo delo, je povedal za Guardian, v srcu katerega je Lorcova komedija brez naslova. Prvega dejanja se sam ni niti dotaknil.

Gre za nedokončano dramo, ki jo je po tragični smrti, ko so ga leta 1936 v bližini Granade zajeli in ubili Francovi vojaki, za seboj pustil najvidnejši predstavnik španskih nadrealistov, zbranih pod imenom Generacija '27. Lorca je napisal le prvo dejanje, dela, ki je bilo doslej znano kot komedija brez naslova. Conejero pa je dopisal dve dejanji in dramo naslovil El sueno de la vida (Sanje o življenju).

Zaključek Lorcovega nadrealističnega cikla

Zgodba se odvija v gledališču, v katerem pripravljajo uprizoritev Sna kresne noči Williama Shakespeara, del drame pa sledi dogajanju na ulici pred gledališčem. Tako naslov kot sama tematika, ki so v novi igri obravnavana, spomnita na delo priznanega španskega dramatika Calderona Življenje je sen in Veliki oder sveta. Po Conejerovih besedah bi lahko dramo razumeli kot zaključek Lorcovega nadrealističnega cikla, ki vključuje deli Občinstvo ter Ko mine pet let. V začetku drame brez naslova je vloga gledališča soočena s socialno nujo, hkrati pa govori tudi o pomembni vlogi literature in poezije v razdejanem svetu, pojasnjuje.

Idejo, da bi dokončal Lorcovo delo, je dobil že pred leti, k pisanju pa so ga zdaj spodbudile politične razmere v času vsesplošne krize in vzpona fanatizma. Drama El sueno de la vida bo izšla prihodnje leto, krstna uprizoritev pa je napovedana za leto 2018.

M. K.