Sanje v Medani: čez Brda se bosta razlegali poezija in glasba

Začetek festivala Sanje v Medani

29. junij 2017 ob 09:40

Brda - MMC RTV SLO/STA

Poezija, glasba in filozofija - v Brda vabi festival Sanje v Medani, ki letos uvaja sklop Pot pesmi in vina, v okviru katerega bo vsak večer ponudil srečanje na drugi domačiji. Del festivalskega dogajanja, namenjenega mlajšim obiskovalcem, pa se bo selil tudi v Šmartno.

Vila Vipolže bo drevi postala eno izmed prizorišč festivala Sanje v Medani, uvodni večer bodo zaznamovali nastopi istrskega kantavtorja Rudija Bučarja, Janija Kovačiča in zasedbe Ana Pupedan. Nastopila bosta tudi letošnja vitezinja poezije Glorjana Veber in pesnik iz Mostarja Marko Tomaš.

Mednarodna istrska legenda džeza in etnoglasbe Tamara Obrovac, prepoznavni pesniški glas Istre Milan Rakovac in pesnik Jure Vuga bodo nastopili v petek. Zbrane bosta animirala stand-up komik Boštjan Gorenc - Pižama in raper Klemen Klemen.

Natančen razpored dogodkov festivala Sanje si lahko pogledate tukaj.



Ob poeziji še versko-kabaretski spektakel

Sobota bo v Brdih zelo pestra, saj bodo gostili pesnico Anjo Golob, na sporedu bo muzikal, versko-kabaretski spektakel Odmaševanje suverenosti, ki ga pripravlja Andrej Rozman - Roza v sodelovanju s številnimi glasbenimi in igralskimi kolegi.

Izročilo Svetlane Makarovič, ki letos ne bo na festivalu, pa bodo obiskovalcem izročili Janja Majzelj, Tomaž Mihelič - Marlenna, Joži Šalej in Blaž Celarec. Koncert zasedbe Ensemble Ankaran, ki na svojevrsten način in z rockovsko energijo obuja glas Ježkovih popevk in šansonov, pa bo sklenil sobotni večer.

Beseda bo tekla tudi o staroverstvu

V Vilo Vipolže bo sklop Forum Sanje prinesel nastop patra Karla Gržana in Pavla Medveščka. Gržan bo predstavil svoje razkrivanje spektakularnih megalitskih struktur na Štajerskem, Medvešček pa bo predstavil ustno izročilo staroverstva na Posoškem, ki ga je nedavno popisal v knjigi Iz nevidne strani neba.

Festivalsko dogajanje za mlajše, ki ga organizirajo v Šmartnem, bo v soboto zaznamovala pravljična vas. Na festivalu pa bo na ogled tudi glasbeni dokumentarec Petre Seliškar Moj narobe svet.

Festival Sanje v Medani, ki od leta 2010 poteka v Brdih, se bo letos sklenil v nedeljo, 2. julija.

P. G.