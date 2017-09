Vileniški kristal zamejski pesnici Antonelli Bukovaz

Dela, ki izpričujejo toplino

9. september 2017 ob 15:22

Štanjel - MMC RTV SLO, STA

Po tradicionalnem branju del udeležencev festivala Vilenica so v Štanjelu izmed avtorjev, sodelujočih v zborniku in na literarnih branjih, izbrali dobitnico vileniškega kristala za najboljši prispevek in interpretacijo.

Prejela ga je zamejska pesnica iz Benečije Antonella Bukovaz. Žirijo je prepričala z deli, ki izpričujejo toplino. Njena uporaba metafor, refrena, ritma in strukture izstopa izmed vseh ostalih avtorjev, je presodila mednarodna žirija, sestavljena iz gostov festivala, in poudarila, da zaradi izjemno visoke kakovosti letošnjih del niso imeli lahke naloge. Toda Antonella Bukovaz jih je še posebej prevzela s svojo toplino in življenjem.

Pri tem je žirija dodala, da se njene pesmi lepo povezujejo z letošnjo temo Vilenice. Kot je citirala avtorico: "Na nobenem drugem kraju ni tako jasno, da resničnosti ni, temveč je samo njena interpretacija." Zamejska pesnica je nad nagrado izrazila veliko presenečenje, saj je, kot je dejala, ni pričakovala, čeprav verjame v moč besede in v svojo poezijo.

Poleg kristala popotnica na Irsko

Antonella Bukovaz se je rodila leta 1963 v vasici Topolovo v Benečiji. Je pesnica in performerka, ki sodeluje pri različnih umetniških projektih na obeh straneh meje. Med drugim je napisala besedila za predstave sonoričnega gledališča Hanne Preuss, v katerih je tudi nastopila, in ki so leta 2016 izšla v dvojezični izdaji 3 krat 3 besede za teater.

Zadnja leta se posveča predvsem pesnjenju, pri čemer jo še posebej zanima interakcija med besedami, zvokom in podobami na literarnih branjih, v videopoeziji in avdio-videoinstalacijah. Skupaj s kristalom je nagrajenka dobila tudi možnost, da nastopi na uglednem mednarodnem literarnem festivalu Cuirt v irskem Galwayu.

Pred podelitvijo statuete so se z branji predstavili domača avtorja Boris Jukić in Andrej Blatnik, makedonska literatka Rumena Bužarovska, srbski pisatelj Vladimir Pištalo ter kosovski avtor Fahredin Shehu. Še pred tem pa so se predstavili nagrajenci natečaja Mlada Vilenica.

Festival se bo nadaljeval zvečer s podelitvijo glavne nagrade ukrajinskemu pisatelju Juriju Andruhoviču. S slovesnostjo v istoimenski kraški jami se bo letošnja 32. Vilenica tudi poslovila.

A. K.