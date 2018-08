Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Koroški pokrajinski muzej vsako leto na Preškem Vrhu nad Kotljami pripravi tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti. Foto: BoBo Od rojstva pisatelja Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca je minilo že 125 let. Foto: Wikipedia Zaznamujemo tudi 90 let od rojstva pisatelja in začetnika bralne značke Leopolda Suhodolčana. Foto: Wikipedia Sorodne novice Pri Prežihovi bajti letos o likih s socialnega roba

125 let od rojstva Prežihovega Voranca: "Domačo pokrajino je vedno nosil s sabo"

90 let od rojstva začetnika bralne značke Suhodolčana

10. avgust 2018 ob 16:53

Kotlje/Prevalje - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Na Koroškem so pri Prežihovi bajti počastili 125-letnico rojstva pisatelja in politika Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca. Hkrati zaznamujemo tudi 90-letnico rojstva pisatelja in začetnika bralne značke Leopolda Suhodolčana. Obema se je s posebnima izdajama poklonilo Koroško filatelistično društvo.

Ob obletnici rojstva Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca (10. 8. 1893–18. 2. 1950) Koroški pokrajinski muzej vsako leto na Preškem Vrhu nad Kotljami pripravi tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti, ki so jo Kuharjevi kupili leta 1911, od leta 1979 pa je urejena kot spominski muzej.

"Ne glede na to, kje je Prežiha pot vodila v življenju, vedno je domačo pokrajino in tradicionalno življenje nosil s sabo," je za TV Slovenija dejala Lilijana Suhodolčan iz Koroškega pokrajinskega muzeja.

Na prireditvi, že 16. po vrsti, je bila slavnostna govornica profesorica slovenščine Bojana Verdinek, v sodelovanju s Prežihovo ustanovo pa bodo predstavili zbornik Beseda o Prežihu 2. "Prežihov jezik je zelo obogaten, oplemeniten z vsem, kar prihaja iz kulturne in narodne jezikovne dediščine," je poudarila.

Priložnostni žig v Kotljah

Letošnji 125. obletnici Prežihovega rojstva se je poklonilo tudi Koroško filatelistično društvo, ki je pripravilo priložnostni poštni žig, ki bo 10. avgusta v uporabi na pošti v Kotljah, ter priložnostno pisemsko ovojnico in osebno poštno znamko, na kateri je osnovna ilustracija delo slikarja Leandra Fužirja.

90 let od rojstva Suhodolčana

Koroško filatelistično društvo s posebnimi izdajami zaznamuje tudi 90. obletnico rojstva pisatelja Leopolda Suhodolčana (10. 8. 1928–8. 2. 1980), ki se je rodil v Žireh, pozneje pa živel in delal na Prevaljah.

Prevalje veljajo za rojstni kraj bralne značke, saj sta gibanje zasnovala Suhodolčan, ki je bil ravnatelj osnovne šole, in učitelj slovenščine na šoli Stanko Kotnik. Prve bralne značke so bile na Prevaljah podeljene 22. maja 1961, s čimer se je začelo danes širše uveljavljeno bralno gibanje za mlade.

Priložnostni žigi

Ob letošnji obletnici Suhodolčanovega rojstva sta Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika in Koroško filatelistično društvo pripravila dva priložnostna poštna žiga, ki se bosta danes uporabljala na poštah na Ravnah in Prevaljah, ter celovit filatelistični sklop. Hkrati je Koroško filatelistično društvo v sodelovanju s Filatelističnim društvom Lovrenc Košir Škofja Loka pripravilo tudi dodaten priložnostni poštni žig, ki bo danes v uporabi na pošti v Žireh, in skupno priložnostno pisemsko ovojnico.

Vse omenjene filatelistične sklope je oblikoval koroški arhitekt Borut Bončina. Sklope zaokrožujeta priložnostni filatelistični razstavi Marjana Merkača in Jožeta Kebra v prostorih Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika in ravenske pošte.

VIDEO Kaj prinaša 125. obletnica rojstva Prežihovega Voranca?

G. K.