25. film o skrivnem agentu s šifro 007 in z martinijem v roki bo režiral Danny Boyle

Snemanje začenjajo 3. decembra letos

25. maj 2018 ob 20:40

London - MMC RTV SLO

Producenti so po menjavah distributerjev in produkcijske hiše potrdili: oskarjevec Danny Boyle bo režiral naslednjo, petindvajseto bondijado, kar pomeni, da bo agent s šifro 007 na velikih platnih kmalu spet rešil svet.

V filmu bo Jamesa Bonda, vohuna v službi njenega visočanstva, britanske kraljice, znova zaigral britanski zvezdnik Daniel Craig.

Craig je že lani avgusta potrdil, da se bo še petič prelevil v uslužbenca britanske obveščevalne službe MI-5, ki vedno znova reši svet pred pohlepnimi politiki in gospodarstveniki. To je nekatere presenetilo, saj je predtem trdil, da bi si raje prerezal zapestja, kot ponovno igral Bonda. Med kandidati, ki bi ga lahko zamenjali, so takrat omenjali igralce Idrisa Elbo, Toma Hiddlestona in Aidana Turnerja.

Prvi Bond je bil Sean Connery

Do zdaj je Craig postal Bond v filmih Casino Royale (2006), Kvantum sočutja (2008), Skyfall (2012) in Spectre (2015). Pred njim je vlogo prevzelo šest Bondov – leta 1962 je bil prvi Bond škotski igralec Sean Connery, za njim so vlogo igrali še Roger Moore, David Niven, George Lazenby, Timothy Dalton in Pierce Brosnan.

Ben Whishaw znova kot lik Q?

Prav tako naj bi se v franšizi ponovno pojavili Ben Whishaw kot lik Q, Naomie Harris kot Moneypenny in Rory Kinnear kot Tanner, poroča Guardian. Whishaw je namreč pred kratkim navdušeno pozdravil novico o Boylovi režiji z besedami: "Mislim, da je zelo vznemirljivo imeti pri projektu Dannyja Boyla." Pred Boylom je zadnji dve bondijadi režiral Sam Mendes.

Danny Boyle je leta 2009 prejel oskarja za Revnega milijonarja, zaslovel pa je že dobro desetletje prej, leta 1996, ko je posnel kultni Trainspotting. Pred novim Bondom je snemal film Vse, kar potrebuješ, je ljubezen, po scenariju Richarda Curtisa, ki se vrti okrog glasbe skupine The Beatles.

Bond, vzniknil leta 1952 v romanu Iana Fleminga

Izvirni scenarij bo 25. bondiadi spisal scenarist filmov Trainspotting in 127 ur, John Hodge, poroča BBC. Jamesa Bonda je sicer ustvaril britanski pisatelj Ian Fleming skozi serijo knjig o agentu britanske obveščevalne službe MI-5, prvi del je izšel leta 1953, pod naslovom Casino Royale.