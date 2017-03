Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Amy s svojim partnerjem na lanski podelitvi emmyjev. Da ju med maratonskim programom ne bi pograbila lakota, sta s seboj prinesla sendviče. Foto: AP Čeprav nam omemba "barbike" po navadi pred oči prikliče podobo svetlolase, dolgonoge in nerealistično vitke lutke, je treba povedati, da pri Mattelu skušajo stopiti v 21. stoletje. Že nekaj časa delajo lutke, ki predstavljajo različne rase in tipe postav. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Amy Schumer le ne bo filmska barbika

Film bodo snemali - a s kom?

25. marec 2017 ob 12:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

Lani je vest, da bo komičarka Amy Schumer v prvem igranem filmu o Barbie, dvignila nemalo prahu in, bizarno, celo ogorčenja. Zdaj se je igralka sodelovanju pri projektu odpovedala: kot uradni razlog navaja prenatrpan urnik.

"Žal se ne morem več zavezati k sodelovanju pri Barbie zaradi križanja urnikov," je suhoparno potrdila v izjavi za filmsko revijo Variety. "Film ogromno obeta, pri Sonyju in Mattelu pa sem našla čudovite sodelavce. Zamorjena sem, se pa veselim, da bom videla Barbie na velikem platnu."



Barbie na begu pred dušečimi merili "Barbilandije"

In če se je kdo pri sebi spraševal, zakaj tako kontroverzna igrača, kot je barbika – mnogi opozarjajo na nerealistične standarde lepote, ki jih vceplja deklicam – sploh potrebuje še svojo igrano različico, je treba povedati, da si koncept filma ne zatiska oči pred takimi pomisleki. Protagonistka, ki ne ustreza lepotnim idealom "Barbilandije", kjer živi, se odloči, da je čas za dogodivščino v resničnem svetu. Ko se bo vrnila domov, bo še druge naučila nekaj o sprejemanju drugačnosti in iskanju notranje lepote.

Schumerjeva ne pretirava, ko omenja svoj natrpani urnik. V kratkem se bo lotila promocije za svoj naslednji film Snatched, nato pa bo začela snemati celovečerec She Came To Me, v katerem jo bomo videli ob Nicole Kidman in Stevu Carellu.

(Vsaj na videz) brez zamer

Studio Sony, ki financira filmsko Barbie, je že podal izjavo za javnost, češ da "podpirajo" igralkino izbiro drugih projektov. "Spoštujemo in sprejemamo Amyjino odločitev. Veselimo se že, da bomo Barbie predstavili svetu, pa tudi tega, da bomo sporočili nove informacije o igralski in avtorski ekipi". Po dosedanjih načrtih bi film morali začeti snemati letos poleti, premiera pa je bila napovedana za naslednje leto.

Jim teče voda v grlo?

Drugače povedano: film je treba posneti, z Amy ali brez nje, saj podjetje Mattel najverjetneje že izdeluje lutke, s katerimi ga bodo promovirali. To pomeni, da ima studio na razpolago le nekaj mesecev, da najde novo protagonistko in režiserja, ki se bo pripravljen takoj lotiti dela. Ker sta Schumerjeva in njena sestra Kim Caramele tudi močno pomagali pri piljenju scenarija, je mogoče, da bo nova ekipa pred začetkom dela zahtevala še kakšne spremembe.

A. J.