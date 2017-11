Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Björn Höcke, vodja Alternative za Nemčijo (AfD) v vzhodni zvezni deželi Turingiji, je umetniško skupino k delovni akciji spodbudil s svojo januarsko izjavo: "Nemci so edini narod na svetu, ki je posadil spomenik sramote v središče prestolnice." Foto: EPA Člani umetniške skupine so sporočili, da so že zbrali tretjino od 28.000 evrov, kolikor jih potrebujejo za ohranitev spominske replike v neposredni bližini politikove hiše do konca leta 2019. Foto: EPA Vodja umetniške skupine Center za politično lepoto Philipp Ruch. Tukaj je na posnetku izpred dveh let, ki je nastal med eno izmed drugih umetniških akcij. Foto: EPA Sorodne novice Množični protest v Berlinu proti vstopu stranke AfD v parlament Dodaj v

Bo politik AfD-ja pokleknil pred repliko spomenika holokavstu in prosil odpuščanja?

Ob domovanju Björna Höckeja kot umetniška akcija zrasla majhna replika velikega berlinskega spomenika

23. november 2017 ob 11:05

Bornhagen - MMC RTV SLO, Reuters

Po vzoru velikega berlinskega spomenika oziroma spominskega mesta v opomin na holokavst je nemška umetniška skupina zraven hiše, v kateri domuje eden pomembnejših članov stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), postavila majhno repliko tega spomenika.

Spomnimo, Björn Höcke (1972), vodja protipriseljensko naravnane stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) v vzhodni zvezni deželi Turingiji, je v januarju spomeniku v Berlinu namenil besede kritike: "Nemci so edini narod na svetu, ki je posadil spomenik sramote v središče svoje prestolnice."

Akcija Centra za politično lepoto

Politikova izjava je umetnike, združene v skupini Center za politično lepoto (Zentrum für politische Schönheit - ZPS) s sedežem v nemški prestolnici, spodbudila k postavitvi majhne kopije spomenika v neposredni bližini Höckejeve hiše, pravzaprav na sosednjem zemljišču, v vasici Bornhagen v Turingiji. Njihovo delovno akcijo je bilo mogoče spremljati neposredno tudi v spletnem prenosu.

Izvorni berlinski spomenik Judom, umrlim v drugi svetovni vojni, so postavili leta 2005 in stoji kot spomin na zločin in v počastitev umrlih. Spominsko mesto sestoji iz 2.711 golih betonskih blokov različnih višin, ki se razprostirajo na 19.000 kvadratnih metrih površine.

Preberite še:

Umetniki pripravljeni politiku stopiti naproti

Umetniška skupina je sporočila, da ji je že uspelo zbrati tretjino od 28.000 evrov, kolikor jih potrebujejo za ohranitev spominske replike ob Höckejevi hiši do konca leta 2019.

"Želimo in tudi lahko posegamo v groteskne zahteve zgodovinske politike," je po poročanju Freie Presse dejal umetniški vodja Centra za politično lepoto Philipp Ruch. Umetniki so dodali, da so pripravljeni takoj odstraniti spomenik, če je Höcke pripravljen poklekniti pred njim in iskreno prositi odpuščanja.

Poznejše sprevračanje lastnih besed

AfD-jev politik je sicer po plazu kritik zagovarjal svojo izjavo in s sprevračanjem svojih januarskih besed zanikal, da bi kritiziral berlinski spomenik. Po novem je dejal, da je v svojih pripombah pojasnil, da je holokavst sramota in da je Nemčija postavila spomenik temu.

Po poročanju Reutersa se Björn Höcke na ponudbo umetniške skupine za zdaj še ni odzval.

P. G., foto: EPA