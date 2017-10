Množični protest v Berlinu proti vstopu stranke AfD v parlament

Organizatorji: rasizem v parlamentu ni sprejemljiv

22. oktober 2017 ob 17:38

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Po berlinskih ulicah je dva dni pred ustanovno sejo nemškega parlamenta več tisoč ljudi s številnimi transparenti protestiralo proti poslancem skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD).

Protestniki so se zbrali pred stavbo nemškega parlamenta Reichstag in shod nadaljevali do Brandenburških vrat. Protestov so se udeležili tudi preživeli v holokavstu, poroča nemški Spiegel. Vodja stranke Zelenih Anton Hofreiter je proteste označil kot znak, da ljudje ne sprejemajo Alternative za Nemčijo v parlamentu.

Proteste je organiziralo gibanje Compact, ki nagovarja nemške državljane, naj "stopijo naprej in zasenčijo predstavo AfD". Predstavniki gibanja opozarjajo, da nemški parlament ni mesto, kjer bi bili rasizem, diskriminacija in prirejanje zgodovinskih dejstev sprejemljivi.

Hkrati se predstavniki zavedajo, da vstopa AfD v bundestag ne morejo preprečiti. Ostane jim samo demonstriranje in opozarjanje, da obstaja veliko državljanov, ki niso volili za skrajno desnico, so dejali.

AfD prvič v parlamentu

Alternativa za Nemčijo je na septembrskih parlamentarnih volitvah prejela 12,6 odstotka glasov in prvič vstopila v parlament. Vstop protimuslimanske in protimigrantske politične stranke v nemški parlament je pretresel nemško politično sceno, saj so vodilni ljudje stranke večkrat poudarjali nemško identiteto in izzvali nemško kulturo sprave glede druge svetovne vojne.

Priljubljenost stranke se je okrepila zaradi državljanov, ki nasprotujejo politikam kanclerke Angele Merkel, predvsem sprejemu milijona prebežnikov leta 2015. Stranko je sicer kmalu po osvojitvi tretjega mesta na volitvah in 94 poslanskih sedežev zapustila ena voditeljic Frauke Petry, kar naj bi po poročanju Guardiana kazalo na notranje razkole znotraj stranke.

J. R.