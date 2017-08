Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tisti sijajni občutek, ko knjigo, ki ste jo hoteli prebrati, dobite po sijajni ceni - no, nekateri pisatelji zdaj opozarjajo, da z nakupom ravnate neetično. Foto: Reuters Pullmanova trilogija Njegova temna tvar je že od prve knjige Severni sij leta 1995 velika knjižna uspešnica, za katero je Pullman prejel tudi številne nagrade. Kot navaja Guardian, so prodali več kot 17,5 milijona izvodov in jo prevedli v 40 jezikov, prenesli pa so jo tudi na filmska platna. Za letošnji oktober je napovedan izid prve knjige naslednje trilogije, ki ima nekatere skupne junake s prejšnjo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bodo poceni knjige res "razvrednotile izkušnjo branja"?

Legitimen ali elitističen poziv slavnega pisatelja?

7. avgust 2017 ob 12:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najbrž ste v knjigarnah ali na spletu že sami naleteli na poletne akcije in znižanja: cenejše žepnice, tri knjige za ceno dveh, razprodaja poletnega čtiva, in tako dalje. Izvrstna prilika za povečanje domače knjižnice in širjenje obzorij? Ali pa razvrednotenje pisateljskega dela? Nekateri britanski pisci niso navdušeni.

Še več kot dva mesec nas ločita od izida novega romana v priljubljeni seriji Njegova temna tvar; še preden je Philip Pullman roman sploh dokončal, se ta vzpenja na lestvici najbolje prodajanih v prednaročilu, trgovci pa v posebnih akcijah prvotno ceno že zdaj nižajo včasih tudi na polovico. Slavni avtor je zdaj javno spregovoril o tem, da poceni knjige "razvrednotijo" izkušnjo branja in pozval k ukinitvi "škodljive" doktrine "tržnega fundamentalizma", če hočemo, da literarna dejavnost sploh preživi.



Philip Pullman je med drugim predsednik britanskega Društva pisateljev, ki je začelo kampanjo s pozivom, naj založniki nehajo avtorjem odrekati zaslužek z nižanjem cen za prodajo knjig v veleblagovnicah in knjižnih klubih.

"Ni mi všeč, kadar vidim, da se moje knjige prodaja poceni," je Pullman brez okolišenja izjavil za The Guardian. "Rad pa bi verjel, da govorim v imenu vseh pisateljev, ki so se znašli v tej pasti. Zelo lahko je priti do zaključka, da so bralci na boljšem, če imajo priložnost za nakup poceni knjig. A če je cena nerealistično nizka, samo škoduje avtorjevemu ugledu (njegovi znamki, kot zdaj temu rečemo) in zbuja vtis, da so knjige cenena roba, branje pa izkušnja, ki ni veliko vredna".

Pisatelj predlaga, naj vlada nadzoruje vplejavo drugačnega sistema, v katerega bi bilo treba vključiti predstavnike vseh vej knjigotrškega posla. "Najti moramo rešitev, ki bo poštena za vse. Trenutno je zniževanje cen na spletu, v veleblagovnicah in knjigarniških verigah absurdno krivično. Klasičen primer je bil zadnji roman o Harryju Potterju - če je kdaj obstajala knjiga, ki bi jo lahko vsem prodali za polno ceno, je bila to ta. Pa so vsi tako zniževali cene, da se je najbrž izgubilo ogromno denarja."

"V ekosistemu knjige bi morali vsi - od pisatelja in vključno z založnikom, distributerjem, knjigarno, knjižnicami in naposled bralci - imeti korist od zdrave trgovine. Narod bi imel od tega tudi druge koristi, ki kratkoročno morda niso vidne, bi pa bile zelo očitne na dolgi rok. Če pustimo, da naša knjižna kultura izumira, je to znak, da nam v resnici ni mar." Krivde za trenutno situacijo Pullman sicer ne išče pri nobenem posameznem členu verige knjižne prodaje, pač pa izvorno zlo vidi v "tržnem fundamentalizmu, češ da prosti trg najboljši med vsemi mogočimi situacijami."

A. J.