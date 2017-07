Bram Stoker je bil tretji od sedmih otrok. Do svojega sedmega leta, ko je nenadoma skoraj čudežno in popolnoma okreval, je bil invalid in ni mogel hoditi. V zgodovino se je zapisal s klasiko Drakula iz leta 1897. Umrl je na svojem domu v Dublinu, najverjetneje za posledicami sifilisa. Foto: Wikimedia Commons