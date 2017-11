Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Začasna prepoved izvoza za zofo velja do 16. februarja 2018. Foto: EPA Skupaj je bilo ustvarjenih zgolj pet zof z obliko ustnic zvezdnice Mae West. Foto: EPA Ustnice hollywoodske zvezdnice Mae West se tudi kot motiv pogosto pojavljajo na Dalíjevih slikah in risbah. Foto: MMC RTV SLO/undefined Dodaj v

Britanci iščejo kupca, ki bi doma zadržal Dalíjevo slavno zofo

Ena od petih ohranjenih zof v obliki ustnic Mae West

21. november 2017 ob 14:22

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska vlada je sprejela začasno prepoved izvoza umetniškega izdelka velikega kulturnega pomena za enega najbolj znanih kosov nadrealističnega oblikovnega pohištva. Britanci zdaj upajo, da se bo našel kupec z nekaj manj kot pol milijona funtov, da bo lahko znamenita zofa Salvadorja Dalíja ostala na Otoku.

Zofo, ki posnema obliko ustnic nekdanje hollywoodske zvezdnice Mae West, ki jo je španski nadrealist ustvaril s pesnikom Edwardom Jamesom, namreč ne bo ne bo ostala v Veliki Britaniji, če se v kratkem ne najde dovolj premožen kupec, ki bi bil zanjo pripravljen plačati 480.281 britanskih funtov ter še dodatnih 16.600 funtov davka na dodano vrednost.

Če se do maja nihče ne javi, obstaja možnost, da bo prodana tujemu kupcu."Ta ikonični kos velja za edini in najpomembnejši primerek nadrealističnega kosa pohištva, ki je bil narejen v Veliki Britaniji," je dejal predstavnik britanske vlade, pristojen za področje umetnosti John Glen, in dodaja, da resnično upa na britanskega kupca.

Salvador Dalí (1904–1989) je ustnice Mae West večkrat vključeval v svoje delo, predvsem na slikah in risbah se pogosto pojavljajo. Zof, ki jih je oblikoval po njihovi podobi, je zgolj pet. Na prodaj pa je trenutno različica, ki jo je sooblikoval James in je bila ustvarjena kot del nadrealističnega interierja v Hiši Monkton.

V primeru zbiranja sredstev nekoliko več časa

Britanci morajo kupca najti do 16. februarja prihodnje leto, do tedaj namreč velja začasna prepoved izvoza za zofo. Datum bi se podaljšal, če bi se sprožila pobuda za zbiranje sredstev za odkup umetnine.

Popartistična mojstrovina 25 let pred pop artom

Za prepoved izvoza so se odločili na priporočilo pristojne komisije za izvoz likovnih del in predmetov kulturnega pomena. "Zofa Salvadorja Dalíja in Edwarda Jamesa v obliki ustnic Mae West je ob kot krzneni skodelici, krožničku in žlici Meret Oppenheim najslavnejši predmet v zgodovini nadrealizma," je dejal član komisij Richard Calvocoressi. "Vendar gre za mnogo več kot domiselno nadrealistično skulpturo ali osupljiv primer fantastičnega pohištva. Gre za mojstrovino pop arta 25 let, preden se je gibanje sploh začelo," njegove besede še povzema Guardian. V svoji oceni so opozorili na moč dela v 20. stoletju, na pomen, ki ga ima za britansko zgodovino, za študij zgodovine pohištva, oblikovanja in nadrealistične umetnosti in izjemno estetko vrednost dela.

