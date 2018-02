Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Umetniška instalacija Politični zaporniki sodobne Španije se nanaša na zaprte zagovornike katalonske neodvisnosti, preden jo je s sejmišča ARCO v Madridu odnesla cenzura. Foto: EPA Gola stena po umiku, ki ga je zahtevala upravljalka sejmišča družba Ifema v državni lasti. Foto: EPA Španska poslanka in aktivistka Lorena Ruiz-Huerta je na nesprejemljivo cenzuro umetnosti opozorila s protestnim nastopom, na katerem si je simbolično zamašila usta. Foto: EPA Umik instalacije je posledica napetosti med špansko vlado v Madridu in gibanji v Kataloniji, ki se po neuspelem poskusu odcepitve zavzemajo za neodvisnost. Foto: Reuters Dodaj v

Cenzura v Madridu: Umaknili instalacijo o zagovornikih neodvisne Katalonije

Instalacija naj bi škodovala "vidnosti" ostalih eksponatov

22. februar 2018 ob 20:40

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Na mednarodnem umetnostnem sejmu ARCO v Madridu so s prizorišča umaknili instalacijo o zaprtih zagovornikih katalonske neodvisnosti kontroverznega španskega umetnika Santiaga Sierre.

Umik instalacije v Madridu rojenega umetnika Santiaga Sierre, znanega po svojih provokativnih umetninah, je posledica napetosti med špansko vlado v Madridu in gibanji v Kataloniji, ki se po neuspelem poskusu odcepitve zavzemajo za neodvisnost. Odstranitev umetnine je zahteval upravitelj sejmišča družba Ifema, ki je v državni lasti, je poročala francoska tiskovna agencija (AFP).

Instalacija z naslovom Politični zaporniki v sodobni Španiji prikazuje 24 zamegljenih fotografij. Med njimi so tudi fotografije treh katalonskih voditeljev, ki so zaradi svojih prizadevanj za neodvisnost Katalonije pristali v španskih zaporih. Omenjeno trojico sestavljajo odstavljeni katalonski podpredsednik Oriol Junqueras ter voditelja dveh vplivnih, neodvisnosti naklonjenih civilnodružbenih gibanj, Jordi Sanchez iz Katalonskega narodnega kongresa in Jordi Cuixart iz Omnium Cultural.

Nevladna organizacija Amnesty International je njihovo pridržanje že označila kot "pretirano in nesorazmerno" ter pozvala k njihovi izpustitvi.

Ifema: Instalacija "škodi vidnosti"

Z družbe Ifema, so sporočili, da so Galerijo Helge de Alvear zaprosili, da umetnikovo delo umakne s sejma, saj zaradi polemik, ki jih je sprožilo, "škodi vidnosti" drugih razstavljavcev. Zagotovili so, da "spoštujejo svobodo izražanja", vendar želijo v prvi vrsti več kot 200 sodelujočim galerijam omogočiti, da se jim povrne investicija, ki so jo vložili v sodelovanje pri sejmu.

Sierra: Gre za cenzuro umetnosti

Sierra je Ifemo obtožil cenzure in na svoji Facebook strani zapisal, da takšna odločitev "zelo škodi podobi tega mednarodnega umetnostnega sejma in tudi sami Španiji". Meni tudi, da umik njegovega dela kaže na "pomanjkanje spoštovanja" do "zrelosti in inteligence občinstva".

V svojo instalacijo je kontroverzni umetnik vključil tudi nekaj fotografiji lutkarjev, ki sta leta 2016 preživela pet dni v zaporu, ker naj bi v svojem satiričnem performansu "glorificirala terorizem".

Leta 1966 v Madridu rojeni umetnik je sicer v preteklosti že večkrat sprožal polemike. V Nemčiji je tako leta 2006 vzbudil ogorčenje s projektom, s katerim je želel ljudem omogočiti občutenje holokavsta. Tako je v nekdanjo sinagogo napeljal avtomobilske izpušne pline, obiskovalci pa so lahko vanjo vstopali posamič in s plinskimi maskami na obrazu.

Protest madridske županje

Svoje nestrinjanje z umikom instalacije Sierre s sejma je izrazila tudi madridska županja Manuela Carmena, ki naj bi se udeležila uradnega odprtja sejma, vendar je udeležbo na dogodku odpovedala. Sejem sicer namerava obiskati pred nedeljo, ko se bo zaključil. Madridski mestni svet, ki je eden od članov konzorcija Ifema, je sicer že pred tem pozval upravitelja sejmišča, naj spremeni svojo odločitev.

G. K.