Četverica knjig esejev, ki se poteguje za 26. Rožančevo nagrado

Nagrado bodo podelili 22. septembra na Trubarjevi domačiji

11. september 2018 ob 14:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Andrej Capuder, Jasmin B. Frelih, Peter Kovačič Peršin in Urša Zabukovec so avtorji, dela katerih so nominirana za 26. nagrado Marjana Rožanca za najboljšo knjigo esejev.

Žirijo, ki je tokrat obravnavala 31 knjig esejev, poleg predsednice Ifigenije Simonović sestavljajo še Marko Golja, Mateja Komel Snoj in Tomo Virk.

Zbirka esejev eruptivnega erudita

Nedavno umrli Andrej Capuder je v zbirko Zamrznjene besede, ki je izšla pri Mohorjevi založbi Celovec, uvrstil besedila, ki se posvečajo naslednjim vprašanjem: o čem sem premišljeval vse življenje, kaj sem bral, kaj sem razumel, na kaj ne najdem odgovora, na kaj sem želel opozoriti svoje študente, čemu sem sledil na svoji poti. Capuder je bil eruptiven erudit – neutrudno radoveden in navdušen nad skrivnostjo človeške duše. Njegova knjiga pa vabi v globine slehernega trenutka življenja, še piše v utemeljitvi nominacije.

Za varnost prikrajšana svobodna generacija

Knjiga Jasmina B. Freliha Bleda svoboda, ki je izšla pod streho Cankarjeve založbe, po besedah Simonovićeve bralcu odpira svet mladih, svobodne generacije, ki pa jo dogodki v svetu potiskajo v stiske – literarne, ekonomske, socialne. V današnjem času ta svobodna generacija tudi ne more imeti občutka varnosti, ki pa je temelj za občutek svobodnosti, še meni predsednica žirije. In kot beremo v utemeljitvi, je pred bralcem izbrušena literarna govorica, v mnogih pogledih proza, nabita s sugestivnostjo, ki skozi meandre leposlovne retorike enako nagovarja tako njegov estetski čut kot potrebo po refleksiji.

Teme somračja, poraza, tragedije in streznitve

Zbirka Petra Kovačiča Peršina Stopinje v pesku zgodovine, za katero sta poskrbela Distribucija Buča in društvo Knjižna zadruga, je sestavljena iz štirih esejističnih sklopov o temah somračja, poraza, tragedije in streznitve, ki jih lahko razumemo kot razčlembo novejše slovenske zgodovine, beremo v utemeljitvi. Avtor razmišlja o tem, kako doseči spravo, tako narod kot posameznik, je povedala Simonovićeva in dodala, da do sprave namreč ni mogoče priti v začaranem krogu občutka, da jo lahko dosežemo le z orožjem, ampak moramo obrniti to vrtenje sveta proti želji po miru in šele takrat bo sprava dosegljiva.

Delo angažirane intelektualke

Eseje v zbirki Vseživo, ki je izšla pri KUD-u Logos, je Urša Zabukovec napisala v Španiji, kjer živi. Pisani so iz oddaljenosti in zato še objektivneje prikazujejo našo vsakdanjost, je prepričana predsednica žirije. Esejistična zbirka združuje 21 esejev, ki so razporejeni tako, da zarišejo zgodbo avtoričinega življenja v času pisanja, beremo v utemeljitvi. Gre za angažirano intelektualko, ki pa se ne zateka h kritiki in tožbi, še manj k nostalgiji, saj pripada generaciji, ki ni obremenjena z ideološkimi predsodki in podedovanim spominom na slovensko polpreteklo zgodovino, je še zapisala žirija.

Rožančev september z več dogodki

Poleg razglasitve nagrajenca 21. septembra v Štihovi dvorani Cankarjevega doma, se bo v sklopu Rožančevega septembra zvrstilo več dogodkov. Tako bodo 18. septembra popoldne položili venec na spominsko ploščo Marjanu Rožancu v Volčjem Gradu, sledil po pogovor Mance Košir z avtorji nominiranih knjig v Knjižnici Komen. Rožančevo nagrado pa bodo slovesno podelili 22. septembra na Trubarjevi domačiji na Rašici.

