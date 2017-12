Da Vincijev Odrešenik sveta, najdražje prodana slika, gre v Louvre Abu Dabi

382,3 milijona evrov za da Vincijevo delo naj bi odštel savdski princ

7. december 2017 ob 08:41

Abu Dabi - MMC RTV SLO

Najdražje prodano umetniško delo Odrešenik sveta (Salvator Mundi) Leonarda da Vincija, ki je bil sredi novembra prodan za 450,3 milijona dolarjev (približno 382,3 milijona evrov), bo na ogled v novoodprtem muzeju Louvre Abu Dabi.

Muzej je novico naznanil na Twitterju, pri čemer pa ni jasno, ali je tudi lastnik omenjenega dela. Mediji poročajo, da je da Vincijevo delo kupil savdski princ. Umetnina, ki so jo po 20 minut trajajoči dražbi prodali na dražbi dražbene hiše Christie's v New Yorku, in sicer neznanemu kupcu po telefonu, je več kot podvojila staro ceno za katero koli na dražbi prodano umetniško delo. Omenjeno delo, ki naj bi ga da Vinci naslikal po letu 1505, je edino delo, ki je še v zasebnih rokah, poroča BBC.

New York Times je poročal, da je delo kupil savdski princ Bader bin Abdulah bin Mohamed bin Farhan al Saud, pri čemer se je oprl na dokumente, ki so jih videli njihovi novinarji.

Louvre Abu Dhabi so odprli v začetku tega meseca. Njegova gradnja, ki je trajala 10 let, je stala več kot milijardo evrov. Muzej, ki ga s treh strani obdaja voda, je stalni dom za približno 600 umetnin, poleg tega pa so si še 300 del izposodili od vodilnih francoskih institucij, za kar bodo plačali več sto milijonov dolarjev. Med njimi so platna velikanov klasične in sodobne umetnosti, kakršni so Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Pablo Picasso in Cy Twombly.

