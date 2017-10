Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Drago Repe med snemanjem TV Dnevnika leta 2009. Foto: RTV SLO/Stane Sršen Leta 1972 je takole snemal nastop pevskega kvarteta Fantje na vasi ob njihovi 40-letnici. Repe je na fotografiji desno. Foto: RTV SLO/Dušan Jovanovič Dodaj v

"Drago, zdaj se lahko usedeš"

V spomin učitelju kamermanov vseh generacij TV Slovenija

13. oktober 2017 ob 20:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ta teden smo se poslovili od kolega Draga Repeta, enega od pionirjev te TV- hiše, kamermana od samega začetka tedanje TV Ljubljana.

Njegov opus je izjemen. Že število igranih del, ki jih je posnel, je osupljivo, med njimi so nadaljevanke Mali oglasi, Naočnik in očalnik ter Poti in stranpoti ter vrsta odmevnih TV-iger.

Seznam drugih oddaj vseh žanrov, pri katerih je kot izvrsten profesionalec in perfekcionist pustil pomemben pečat, se zdi neskončen.

Vodja kamermanov Rok Škodlar se zelo živo spomni, kako so mu ga predstavili pred skoraj 28 leti: "To je pa Drago. Glavni kamerman. Od njega se boš veliko naučil. In nikoli ne sedi za kamero. Poglej ga, še med pavzo se ne usede."

Bil je ne samo dober, odličen učitelj je bil, kamermanom vseh generacij. Še po koncu aktivnega službovanje je kot honorarec v studiu 3, našem studiu za snemanje dnevnoinformativnih oddaj, kamermane začetnike učil prvih skrivnosti tega lepega poklica, predvsem pa redu in discipline, ki ga ta poklic zahteva.

"Brez dobrih delovnih navad ne moreš biti dober kamerman," so bile njegove besede, se spominjajo kolegi in mu pritrjujejo in dodajajo: "Drago, zdaj se lahko usedeš."

Filmografija:

Odmor (1981), TV-igra

Olimpiada (1979), TV-igra

Balada o jubileju (1977), TV-igra

Roke Andreja Podlipnika (1976), TV-igra

Poti in stranpoti (1976), TV-nadaljevanka

Hude sanje kancelista Jereba (1976), TV-igra

Večeri Julijana Stepnika (1975), TV-igra

Žrtev umetnosti (1975), TV-igra

Hiša Marije Pomočnice (1975), TV-igra

Obiski (1975), TV-igra

Josipina (1974), TV-igra

Nora hiša (1973), TV-nadaljevanka

Atentator in kralj (1973), TV-igra

Veliki načrt (1973), TV-igra

Šola noči (1972), TV-igra

Naočnik in očalnik (1971), otroška TV-nadaljevanka

Stroj (1970), TV-igra

Gluhi mož na meji (1969), TV-igra

Mali oglasi (1968), TV-nanizanka

Težave z neko generacijo (1968), TV-igra

Balada o temi (1967), TV-igra

Casanova na dopustu (1966), TV-igra

Študentska soba (1964), TV-igra

Konec afere (Nogometna pravljica) (1964), TV-igra

Natalija Gorščak; foto Stane Sršen (1, 5, 6) in Dušan Jovanovič (2, 3, 4)