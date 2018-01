Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ellen Pompeo je v nedavnem intervjuju spregovorila o tem, kako si je izborila višjo plačo in producentsko vlogo pri seriji Talenti v belem. Foto: BoBo Dodaj v

Ellen Pompeo

(1969)

18. januar 2018 ob 19:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljudje v meni ne vidijo ravno poosebljenja uspeha, v 24-letni igralki, ki ima za seboj nekaj velikih filmov, pa ga - pa čeprav je plačana za en drek, prav gotovo manj kot njen soigralec in najbrž brez deleža dobička. Prostituirali jo bodo do 33. ali 34. leta in potem bo odvržena kot včerajšnje smeti. Kako naj potem poskrbi zase? Ta uboga dekleta nimajo nobenega resničnega denarja, studio pa služi celo premoženje in z njimi po rdečih preprogah paradira kot s poniji.

Ana Jurc