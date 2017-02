Film Dežela La La tudi z glavno nagrado Združenja ameriških režiserjev

Bo Chazelle postal najmlajši dobitnik oskarja za režijo?

5. februar 2017 ob 15:28

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Režiser Damien Chazelle je prejel glavno nagrado za najboljšo režijo ameriškega združenja režiserjev, tako da film Dežela La La uspešno nadaljuje pot do morebitnega zmagoslavja na oskarjih.

Nagrada Združenja ameriških režiserjev (DGA) za najboljši film je praviloma dober pokazatelj kdo bo v žep pospravil tudi oskarja za režijo, saj je od zadnjih 13 zmagovalcev kar 12 režiserjev dobilo tudi svetleče kipce. David Chazelle je ob prejemu nagrade dejal: »Filme ustvarjam, ker sem zaljubljen v njih vse odkar sem kot tri leta star deček gledal nepretrgoma gledal pepelko«.

"Filmi so močni, ker nagovarjajo vse, vse države in vse kulture," je izpostavil nagrajeni režiser, ki se poteguje, da bo na podelitvi oskarjev 26. februarja postal najmlajši dobitnik oskarja za režijo v zgodovini.

Podelitve sta se udeležila tudi zvezdnika filma Emma Stone in Ryan Gosling, ki je dejal, da ima Chazelle "veliko vizijo" ter "neustavljivo kreativnost". "Še svoje rojstvo je zrežiral v enem samem posnetku," se je pošalil. Spomnimo, da je Dežela La La je že na zlatih globusih dosegla popoln 100-odstotni izkupiček oziroma je od sedmih nominacij pobrala sedem nagrad. Za oskarja pa ima kar 14 nominacij, od tega tudi oskarja za najboljši film ter najboljšo režijo.

"Trump je zelo slaba zgodba"

Na podelitvi nagrad tudi tokrat ni šlo brez hollywoodskih sarkastičnih puščic usmerjenih v novega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Z oskarjem nagrajeni režiser Alejandro Inarritu za filma Birdman in The Revenant je tako pred izročitvijo nagrade Chazelleu na 45. predsednika ZDA usmeril besede: "Vsi vemo, da je zgodba, ki jo trenutno pišemo zelo, zelo slaba, pravzaprav gre za remake ene najbolj groznih zgodb prejšnjega stoletja. Zmagamo lahko samo z pripovedovanjem dobrih, kompleksnih in resničnih človeških zgodb, ki jih ne morejo premagati nobena alternativna dejstva ali lažne statistike".

Francosko-kanadski režiser Denis Villeneuve, ki je za oskarja nominiran s filmom Arrival, pa je na odru komentiral Trumpovo kontroverzno prepoved potovanja za državljane določenih držav. "Zjutraj sem takoj odšel na Twitter, da bi preveril, če je moja visa še vedno veljavna," je dejal.

DGA je v soboto Ezri Edelmanu podelil nagrado za režiserja najboljšega dokumentarnega filma OJ: Made in America, ki je nominiran tudi za oskarja za najboljši dokumentarni film. Avstralec Garth Davis je dobil nagrado za najboljšega režiserja drame Lev, za najboljšo televizijsko komedijo Podpredsednica je bila nagrajena Becky Martin, Miguel Sapochnik pa za dramsko serijo Igra prestolov.

Za življenjsko delo pa so nagradili z oskarjem nagrajenega režiserja Ridleya Scotta.

G. K.