Filmski festival v San Sebastianu je razvil rdečo preprogo

Začetek 65. mednarodnega filmskega festivala

22. september 2017 ob 12:52

San Sebastian - MMC RTV SLO, STA

Začenja se filmski festival v španskem obmorskem mestu San Sebastian, na katerem se stvaritve sedme umetnosti potegujejo za glavno nagrado zlato školjko za najboljši film.

Festival v San Sebastianu, ki so ga prvič organizirali leta 1953, je bil v začetnih letih posvečen zgolj španskemu filmu, nato pa se je uveljavil kot ena najpomembnejših mednarodnih filmskih prireditev na svetu.

65. izvedbo tega mednarodnega filmskega festivala danes odpira ljubezenska drama nemškega režiserja Wima Wendersa Submergence. Wendersov film je tudi eden izmed 18 filmov v tekmovalnem programu. V tekmi za glavno nagrado so med drugim še filmi El Autor španskega režiserja Manuela Martina Cuence, Love Me Not grškega režiserja Alexandrosa Avranasa in film Jamesa Franca The Disaster Artist.

Odprta vrata tudi za televizijsko produkcijo

Novost letošnjega festivala je prisotnost televizijskih filmov in serij, ki pa se ne bodo potegovali za glavno nagrado. Premierno bodo predvajali dve epizodi televizijskih serij Verguenza in La peste.

Izven konkurence bodo na ogled tudi japonski film Fireworks, Should We See It from the Side or the Bottom?, pod katerega se je podpisal režiser Akiyuki Shinbo, in film Wonders of the Sea 3D z Arnoldom Schwarzeneggerjem v vlogi pripovedovalca, ki sta ga režirala Jean-Michel Cousteau in Jean-Jacques Mantello.

Nekateri nagrajenci so že znani

Znani so tudi že dobitniki nagrade donostia. Letos nagrado prejmejo igralec Ricardo Darin, ki bo na festivalu predstavil svoj novi film La Cordillera, ki ga je režiral Santiago Mitre in ki je premiero doživel na filmskem festivalu v Cannesu. Poleg Argentinca sta prejemnici nagrade še Agnes Varda in Monica Bellucci.

John Malkovich na čelu žirije

Dobitnika glavne festivalske nagrade bo izbrala žirija, ki ji predseduje ameriški igralec in režiser John Malkovich, v njej pa so še argentinska igralka Dolores Fonzi, producentka Paula Vaccaro, brazilski direktor fotografije Andre Szankowski, španska igralka Emma Suarez, britanski režiser William Oldroyd in španski scenarist Jorge Guerricaechevarria.

Mazzinijeva Izbrisana se predstavlja

V San Sebastian potuje tudi Izbrisana, celovečerni film v postprodukciji, ki nastaja v režiji in po scenariju Mihe Mazzinija. Producentom, distributerjem in mednarodnim agentom bo predstavljen v sklopu Glocal in Progress. Letošnja izvedba tega mednarodnega filmskega festivala se bo sklenila 30. septembra.

P. G.