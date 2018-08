Filmsko slovo od poletja: Štiglic, Bergman in Kubrick na Kongresnem trgu

Platno v središču Ljubljane odvijajo čez teden dni

20. avgust 2018 ob 10:01

S koncem avgusta se počasi poslavljamo tudi od sezone kinopredstav pod milim nebom. Ena zadnjih velikih tovrstnih prireditev bo zdaj že tradicionalni Letni kino na Kongresnem trgu: med 27. in 30. avgustom ne zamudite šopka filmskih klasik.

Brezplačno prireditev Kinodvor pripravlja v poklon pomembnim obletnicam v zgodovini filma in mesta, v znamenju desetletnice delovanja mestnega kina pa bo letos bogatejša za dodaten, četrti večer.

Prvi slovenski igrani celovečerec Štefki Drolc v slovo

Letni kino na Kongresnem trgu bo v ponedeljek, 27. avgusta, krstila slavnostna projekcijo klasike Franceta Štiglica Na svoji zemlji - večer bo posvečen Štefki Drolc, nedavno preminuli gledališki in filmski igralki ter častni meščanki Ljubljane, dogajanje pa bo tudi pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ob 70-letnici prvega slovenskega zvočnega celovečernega igranega filma.

Po zgodnji klasiki jugoslovanskega vojnega filma Dolina miru, ki jo je Kinodvor ob prisotnosti igralcev Tuga Štiglica in Eveline Wohlfeiler predstavil pred dvema letoma, se na Kongresni trg tako spet vrača France Štiglic. V epopeji o narodnoosvobodilnem boju Na svoji zemlji so nastopili naturščiki in slovenski gledališki igralci v svojih prvih filmskih vlogah, leta 1949 pa se je kot prvi slovenski film predstavil na festivalu v Cannesu.

Ena najbolj čaščenih filmskih stvaritev v zgodovini

V torek, 28. avgusta, bo na ogled prelomna in preroška vesoljska epopeja Stanleyja Kubricka 2001: Odiseja v vesolju, ki velja za enega najbolj vplivnih in večno provokativnih filmov vseh časov. Osupljiva mojstrovina znanstvene fantastike na filmu ter pionirskih posebnih učinkov, ki jo morate videti na velikem platnu, letos praznuje 50-letnico. Filmski kritik Matic Majcen ji je v letošnjem letu posvetil tudi knjigo.

Prihaja Bergmanova jesen

S projekcijo filma Poletje z Moniko v sredo, 29. avgusta, se tudi Ljubljana pridružuje praznovanju svetovnega jubileja, stoletnice rojstva švedskega filmskega mojstra Ingmarja Bergmana. Nadvse čutna in hkrati pretresljiva zgodba o mladi ljubezni, pritiskih spolnih vlog in stiski delavskega razreda v Stockholmu, s Harriet Andersson v prvi od mnogih Bergmanovih vlog, velja za zgodnjo mojstrovino in enega vplivnejših filmov velikega cineasta. V pričakovanju jesenske kinotečne retrospektive Ingmarja Bergmana bo film prikazan v sodelovanju s Slovensko kinoteko.

Leto, ko se je pisala (tudi) rokenrol zgodovina

Letni kino na Kongresnem trgu se bo v četrtek, 30. avgusta, zaključil v glasnem duhu simboličnega leta kontrakulture: 1968. V filmu Monterey Pop je pionir direktnega filma D. A. Pennebaker ovekovečil legendarne trenutke glasbene zgodovine s slovitega kalifornijskega festivala na samem začetku prelomnega »poletja ljubezni«: od razbijanja kitare Peta Townshenda, kitarista in pevca skupine The Who, do Jimija Hendrixa, ki med pesmijo Wild Thing svojo kitaro na odru zažiga.

Z Letnim kinom na Kongresnem trgu se Kinodvor že peto leto zapored postavlja ob bok primerljivim projektom v evropskih mestih: Locarnu, Dunaju, Parizu, Londonu in Bologni. Brezplačne filmske predstave na Kongresnem trgu se začnejo ob 21. uri, tudi v primeru dežja. Filmi so predvajani v izvornem jeziku s slovenskimi podnapisi. Filmi, katerih jezik ni angleški, so podnaslovljeni tudi v angleščini.

