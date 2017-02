Fotografija leta: grozeča podoba morilca ruskega veleposlanika

Fotograf AP-ja Burhan Ozbilicij jo je posnel takoj po umoru

13. februar 2017 ob 17:31

Haag - MMC RTV SLO/STA

World Press Photo je za zmagovalca mednarodnega fotografskega natečaja izbrala posnetek fotografa Burhana Ozbilicija, na katerem je ovekovečil morilca ruskega veleposlanika decembra lani v Ankari.

Zmagovalna fotografija leta z grozečo pojavo 22-letnega morilca Mevluta Merta Altintasa z dvignejim prstom in pištolo v roki, poleg njega pa truplo ruskega veleposlanika Andreja Karlova, je svet obkrožila decembra lani, do sedaj pa naj bi si jo ljudje ogledali že več kot 18-milijonkrat.

Žirija je pohvalila pogum fotografa, ki si je upal dvigniti objektiv in ovekovečiti morilca takoj po umoru. "V trenutku, ko sem slišal strele, sem vedel, da je to zgodovinski trenutek in to zelo resen," se je spominjal Burhan Ozbilici, fotograf ameriške tiskovne agencije AP. "Vedel sem, da moram opraviti svojo delo. Kot novinar nisem mogel zbežati stran, da se rešim," je še dodal.

Ozblici je nadaljeval, da mu je za smrt veleposlanika žal, saj je bil "prijazen in iskren", a to je bila po njegovih besedah neposredna posledica konflikta v Siriji. "Ta fotografija je označila pomemben trenutek v zgodovini Turčije, " je sklenil.

"Fotografija sovraštva današnjega časa"

Skupaj se je na enega od najbolj prestižnih fotografskih natečajev prijavilo 5034 fotografov iz 125 držav, ki so poslali več kot 80 tisoč fotografij. "Zelo težka odločitev je, ampak na koncu smo se odločili, da je fotografija leta eksplozivna fotografija, ki res govori o sovraštvu današnjega časa," je pojasnila žirantka Mary Calvert.

Nagrade World Press Photo sicer podeljuje v več kategorijah, med nagrajenimi fotografijami pa se pogosto znajdejo stiske ljudi na vojnih in drugih kriznih območjih, veliko nagrajenih posnetkov je tako že lani zaokrožilo po spletu in pustilo močan vtis na ljudeh.

V kategoriji "aktualne zadeve" je tako zmagal posnetek ameriškega fotografa Jonathana Bachmana na katerem je ujel temnopolto aktivistko Leshio Evans med protestom v ameriškem mestu Baton Rouge, ko je mirno ponudila roke skupini policistov, da jo aretirajo.

Nagrajen nasmešek Usaina Bolta

Med nagrajenimi v kategoriji "šport" pa se je med drugim znašla fotografija nemškega fotografa Kaija Oliverja Pfaffenbacha z lanskih olimpijskih iger v Rio de Janeiru, na kateri je ujel nasmeh jamajškega tekača Usaina Bolta, ko se je obrnil nazaj in opazil, da je prehitel svoje tekmece.

World Press Photo tradicionalno podeljuje nagrade za najboljše fotografije vsak februar. Spomnimo, da sta se na lanskem natečaju med nagrajenci znašla tudi dva Slovenca, in sicer v kategoriji "ljudje" sta prvo in drugo nagrado osvojila slovenska fotografa Matic Zorman in Matjaž Krivic.

G. K.