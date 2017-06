Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na žalni slovesnosti so se Gašperju Tiču poklonili vsi člani MGL ansambla, Barbara Hieng Samobor, Ira Ratej, Primož Ekart, Boris Kobal in drugi Foto: MGL Gašper Tič je bil slovenski Chaplin. Bil je garač, nosilec repertoarja, duša gledališča in ljubljenec občinstva ... Oder je bil njegovo kraljestvo. Barbara Hieng Samobor Ena izmed njegovih zadnjih njegovih vlog je Svetovalec v Korunovem Svetovalcu. Predstava je bila uvrščena v letošnji tekmovalni program Borštnikovega srečanja. Foto: Jože Suhadolnik/MGL Za vloge Arlecchina v Goldonijevem Slugi dveh gospodarjev v režiji Borisa Kobala, Andreja Smoleta v 1821 Milana Dekleve, Mojce Kranjc in Alje Predan ter za vlogo Salvadorja Dalija v Histeriji Terryja Johnsona v režiji Mateja Koležnik je leta 2000 prejel Severjevo nagrado Foto: Jože Suhadolnik/MGL Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gašper Tič. Ves svet je oder ... oder pa je prazen

1973 - 2017

24. junij 2017 ob 18:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mestno gledališče ljubljansko se je zavilo v žalovanje; pročelje hiše je golo sivo, obrazi igralcev, ki sicer iz plakatov gledajo na Čopovo, so umaknjeni, kot da je tudi stavba obnemela ob smrti Gašperja Tiča.

MGL je imenoval Moja Gledališka Ljubezen in brez Gašperja Tiča si tega gledališča ne (z)moremo predstavljati. Njegovo kraljestvo je bil oder, ob žalni slovesnoti do roba napolnjen z belimi svečami in boleče resnimi obrazi vseh igralcev MGL-ja. Vsak izmed njih mu je povedal nekaj v spomin in iz vseh besed je bilo čutiti ljubezen, spoštovanje, nepopisno žalost, pa tudi humor, ki je na trenutke tu in tam poblisnil ven v "Tičevski maniri". Bil je, kot so to znova in znova poudarjali njegovi kolegi, srce in duša tega teatra, spiritus agens, učitelj, svetovalec, prijatelj, pronicljiv sogovornik in zbadljiv poslušatelj, čuteč, inteligenten, nežen človek s silno prezenco in močnim glasom (prepone pa se, kot je pravil nešportnik, ne da natrenirati v fitnesu).

Bil je garač, nosilec reperotarja, in ljubljenec občinstva, ki je od leta 1997, ko je vstopil v ansambel MGL-ja, ustvaril skoraj nepregledno množico likov; veselih, komičnih, resnih, tragičnih, prenapihnjenih in skritih vase. Bil je Arlecchin v Slugi dveh gospodarjev, Andrej Smole v 1821 Milana Dekleve, Mojce Kranjc in Alje Predan, Salvador Dali v Histeriji Terryja Johnsona, Baja v Hrošču Mladena Popovića, Vasilij Ohlobistin v Tanji - Tanji; in prav za vsako izmed naštetih vlog je dobil nagrado, pred dvema letoma pa je postal tudi Žlahtni komedijant.

Njegove vloge so bile vedno polnokrnve, včasih ekstenzivno predimenzionirane, celo ekscesne, vedno pa narejene z mislijo na jasnost in gledalca. Gašper Tič je v slovenski gledališki prostor vnašal nekakšno mešanico temačne resnobnosti, prežarjene s smehom, ki je deloval odrešilno, sproščujoče, pomirjujoče. Njegova prodorna inteligenca je zaznala marsikaj kar je vsem ostalim ostalo prikrito, pa ne za dolgo. Bil je komik, ki je svoje delo vzelo resno.

Ko je pred nekaj meseci premiero dočakal njegov s Shakespearom navdihnjen avtorski muzikal Trač ali mnogo hrupa za nič, ki ga je ustvaril v sodelovanju z Davorjem Hercegom in Jako Ivancem, ga je preveval ponos in veselje nad tem, da lahko skozi sproščeno komedijo pred gledalce pripelje tudi globja sporočila. Da lahko vesoljno Slovenijo opomne, da sicer obrekovanje ni nič slabega, dokler ne stopi v službo manipulacije, vtikanja v zasebnost in dokler v službi žurnalizma ne postane aktualno sodobno orodje. Bil je vesel, da nam lahko vsem pove, da sta ljubezen in smeh najbolj pomembna, da pa je na drugi strani vedno tudi melanholija, kar je bil tudi ključ do njega smega. In njegova žalostnega klovna v Svetovalcu, ki nase prevzame vse tegobe tega sveta, samo da bi bil ta boljši. Pa ni.

Nekdanjemu sošolcu, prijatelju in sodelavcu je za 3. program Radia Slovenija, Ars, nekrolog pripravil tudi režiser Alen Jelen. Radijskemu spominu lahko prisluhnete tukaj.



Gašper Tič je bil velik igralec, avtor besedil in režiser, katerega najbolj domače okolje sta bila smeh in komika, čeprav je na drugi strani vedno ven kukal drugi potipol tega okolja. Bil je eden izmed tisih ljudi, ki za seboj pustijo velikansko črno luknjo, v katero so se pogreznili in zdaj poznajo njeno skrivnost, ostali pa lahko le opazujejo. Brez besed.

Lejla Švabič