Gladovna stavka ukrajinskega umetnika - v ospredju zaradi nogometa

Pozivi k izpustitvi Olega Sencova

11. junij 2018 ob 14:53

Moskva - MMC RTV SLO

Družina zaprtega ukrajinskega režiserja Olega Sencova, ki je za zapahi začel gladovno stavko, se je na predsednika Putina obrnila s prošnjo, naj umetnika osvobodi pred četrtkovim začetkom svetovnega prvenstva v nogometu.

"Napoveduje, da bo svojo gladovno stavko speljal do konca, in Oleg je tiste vrste človek, ki drži svojo besedo," se boji Natalia Kaplan, režiserjeva sestrična. "Časa ni več veliko, in resnično upam, da bo Putin pred svetovnim prvenstvom izpustil ukrajinske politične zapornike."

Sencov gladovno stavka že od 14. maja: gladovanje je pripravljen prekiniti, le če bodo na svobodo izpuščeni vsi ukrajinski politični zaporniki. Po poročanju njegovega odvetnika je režiser doslej izgubil osem kilogramov in mu že grozi odpoved ledvic. Vodstvo zapora je potrdilo, da bo začelo zapornika prisilno hraniti, če bo njegovo zdravstveno stanje postalo kritično.

Obsojen zaradi terorizma, obtožbe zanika

Rusko vojaško sodišče je leta 2015 odločilo, da je Sencov kriv terorizma, in ga obsodilo na 20 let zaporne kazni. Obtožen je, da je na Krimu požgal sedež proruske stranke Združena Rusija. Sam trdi, da tega ni naredil in da ga oblast kaznuje za organizacijo mirnega protesta proti zasedbi krimskega polotoka leta 2014.

Sojenje Sencovu je bilo precej sporen proces: tožilstvo na primer ni upoštevalo modric na obtoženčevem telesu, češ da so posledica sadomazohistične spolnosti, ne pa mučenja med zasliševanjem. Ena izmed prič je umaknila svoje pričanje, ker naj bi ji ga izsilili pod prisilo. Na nepravilnosti pri sojenju je opozarjala organizacija Amnesty International, ki je dogajanje primerjala z "montiranimi stalinističnimi procesi".

Sencov je med svojim pričanjem izjavil, da "okupatorjev" ne namerava moledovati za usmiljenje. "Ne vem, koliko so človekova prepričanja sploh vredna, če zanje nisi pripravljen umreti," je takrat izjavil. Danes je nastanjen v "Severnem medvedu", zaporu za najnevarnejše kriminalce v kraju Labitnangi ob reki Ob. Tja je bil prestavljen iz še bolj odročne Jakutije. "Mislim, da so njegov primer izkoristili za propagando, da pokažejo, kakšne so posledice nasprotovanja priključitvi Krima," je za The Guardian komentirala sestrična. "Pred sodiščem je Putina opisal kot krvoželjnega palčka in zdaj ga kaznujejo za to."

Putin doslej neomajen

V zadnjih letih so se na predsednika Putina s prošnjami za izpustitev Sencova obrnili številni ugledni filmski režiserji, pa tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Ruski državnik je prejšnji teden nakazal, da ni nič bližje pomilostitvi: "Sencov ni bil aretiran zaradi novinarskega dela, ampak zaradi terorizma, načrtovanja eksplozije, ki bi lahko poškodovala ljudi. To je torej čisto drugače in neprimerljivo," je odgovoril Putin na predlog, da bi Sencova zamenjali za ruskega novinarja Kirila Višinskega, ki je v Ukrajini delal za rusko agencijo RIA Novosti in je bil prejšnji mesec aretiran zaradi veleizdaje.

Solidarnost ukrajinske skupnosti pri nas

Svojo zaskrbljenost v zvezi z gladovno stavko Sencova je izrazila tudi Ukrajinska skupnost Slovenije in Italije. V izjavi za javnost so poudarili zahtevo po takojšnji osvoboditvi vseh ukrajinskih umetnikov, ki "se nezakonito zadržujejo na ozemlju Ruske federacije", obenem pa izražajo protest proti svetovnemu nogometnemu prvenstvu, češ da je udeležba primerljiva s sodelovanjem na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936.

A. J.